Actualidad blanquiverde
Tercera salida en el Córdoba CF: George Andrews se marcha al Getafe
El extremo hispano-británico da un paso atrás, ya que el filial azulón juega en Segunda Federación, y la entidad blanquiverde se reserva un derecho sobre un hipotético futuro traspaso
El futuro de George Andrews da un giro radical. Aunque las previsiones apuntaban a un nuevo préstamo, el Córdoba CF ha cerrado definitivamente su traspaso al Getafe CF. El atacante balear se vincula a la entidad madrileña por las próximas dos temporadas para integrarse en las filas de su equipo filial.
A pesar de que la operación se ha estructurado como un traspaso a coste cero, el club blanquiverde se asegura un beneficio a futuro al reservarse un porcentaje de los derechos económicos del futbolista.
Apuesta fallida
El extremo de 21 años, nacido en Palma de Mallorca, cierra así una etapa fugaz en el Córdoba CF, equipo por el que fichó la pasada campaña tras brillar en el Atlético Baleares. Su paso por la entidad cordobesa ha sido testimonial, ya que no llegó a disputar ningún minuto en partido oficial y, a diferencia del verano anterior, este año ni siquiera inició la pretemporada bajo las órdenes del técnico Iván Ania, evidenciando que el club no contaba con él.
Para el joven jugador, incorporarse al filial azulón implica un retroceso de categoría, ya que el Getafe B compite en Segunda Federación (división que Andrews ya conoce de su etapa en tierras baleares). Sin embargo, este movimiento busca prioritariamente garantizarle el rodaje que necesita para continuar con su evolución.
Lesión en el Europa
Durante el último curso, el Córdoba lo cedió al Europa, una experiencia que fue de más a menos: empezó con un arranque prometedor, gozando de bastante regularidad en el conjunto barcelonés. Luego, sufrió un frenazo por lesión, con problemas físicos en la segunda vuelta que lo apartaron de la competición durante meses. Finalmente, en la fase final de Liga estuvo relegado a la suplencia, viviendo desde el banquillo la promoción de ascenso a Segunda División. Así, despidió su estancia en el Europa con 20 encuentros disputados y algo más de 900 minutos de juego.
Con un amplio margen de mejora por delante, el extremo mallorquín asume este nuevo reto en Madrid con el objetivo principal de recuperar el protagonismo perdido sobre el césped.
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