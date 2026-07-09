¡Todos al tajo!: el Córdoba CF, de los equipos más madrugadores de Segunda en regresar a los entrenamientos

¡Al tajo! El Córdoba CF ya suda en la Ciudad Deportiva desde este miércoles y este viernes abrirá por primera vez las puertas a sus aficionados para que los seguidores blanquiverdes vean a sus nuevos ídolos tocar el balón y recibir las órdenes de su técnico, que tiene ante sí el inmenso reto de meter al conjunto blanquiverde en puestos de play off de ascenso a Primera más de una década después de la última ocasión en la que lo consiguió, en aquella 2015-16 a las órdenes de José Luis Oltra, que cayó en las semifinales por el ascenso ante un rival con el que volverá a verse las caras después de tanto tiempo: el Girona.

De los más madrugadores

El Córdoba CF de Iván Ania no ha sido el más madrugador de Segunda División, pero sí uno de los equipos que más temprano se han puesto manos a la obra para preparar la difícil temporada 2026-27. El conjunto blanquiverde inició los reconocimientos el pasado lunes, 6 de julio, y el miércoles comenzaron las sesiones de trabajo. El equipo que más temprano se puso a trabajar fue el Real Oviedo, que empezó los entrenamientos ese lunes, precisamente.

El Real Oviedo fue el equipo más madrugador de Segunda en volver al trabajo. / Real Oviedo

Tras el equipo carbayón hubo cuatro equipos que unieron reconocimientos y entrenamiento a discreción, concretamente, el pasado lunes, 6 de julio. Fueron el Andorra, el Granada, el Cádiz y el Valladolid, mientras que el Leganés, el Mallorca y el Eldense imitaron al Córdoba, ya que los tres comenzaron los reconocimientos médicos el lunes, 6 de julio, y el trabajo sobre el césped se demoró al miércoles, 8 de julio. Directamente a ese miércoles remitieron a sus jugadores el Sporting de Gijón, el Sabadell, el Girona y el Burgos, mientras que un día más, hasta hoy jueves 9 de julio, demoró el trabajo el Albacete Balompié.

Entre el jueves y el viernes, cuatro más

También hoy, 9 de julio, comienzan directamente los entrenamientos el Tenerife, el Eibar y la Real Sociedad B, que en este último caso sí especifica que se unirán reconocimientos médicos y entrenamientos desde el inicio. Este viernes, 10 de julio, comenzarán los entrenamientos el filial del Celta, que desde el martes está pasando la visita a los médicos.

El Burgos, primer rival liguero del Córdoba CF, arrancó ya el trabajo a las órdenes de su nuevo técnico, Sergio Francisco. / Burgos

Finalmente, cuatro rivales del Córdoba CF aún no han iniciado su trabajo y tardarán unos días en hacerlo, ya que los cuatro tienen fijada la fecha de regreso al tajo para la próxima semana. Algunos de ellos parece justificado, ya que disputaron las eliminatorias de ascenso a Primera División y terminaron la competición semanas después que el resto, pero alguno, simplemente, ha decidido conceder más tiempo libre a sus futbolistas para que limpien cabeza y cuerpo de tanta tensión. Así, mientras que el Ceuta ha fijado hasta ahora el regreso al trabajo para "la próxima semana", previsiblemente para el próximo lunes, 13 de julio, otros tres equipos volverán a los entrenamientos ese día, precisamente: el Almería (que pasará reconocimientos el domingo, 12), la UD Las Palmas y el Castellón, que se han tomado una semana más de vacaciones que el resto de rivales en Segunda.

Por lo tanto, el 81,81% de los equipos de Segunda estarán trabajando este viernes de cara a la 2026-27 y ya el 100% lo harán a partir del próximo lunes.