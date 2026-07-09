Otro ensayo veraniego para el Córdoba CF: el Real Jaén será rival en otro amistoso de pretemporada

Nuevo ensayo veraniego para el Córdoba CF. En esta ocasión, ha sido la propia entidad blanquiverde la que ha anunciado uno de los amistosos de verano que disputará, en este caso en agosto, para ensayar el ensamblaje de los fichajes que, poco a poco, va realizando la comisión deportiva.

Trofeo del Olivo

El Córdoba CF se enfrentará el jueves, 6 de agosto, a las 20.00 horas, al Real Jaén, un partido que por otra parte no deja de ser un clásico veraniego, ya que en multitud de ocasiones se han visto las caras en periodo estival el conjunto blanquiverde y el de la capital del Santo Reino. En este caso, el Córdoba CF disputará de nuevo el Trofeo del Olivo, que cumple su edición número 42 y que se disputará en el Caja Rural La Victoria, por lo que el conjunto cordobesista tendrá, como suele ser habitual cuando visita el estadio jiennense, con una nutrida representación de su afición.

Una imagen de la visita del Real Jaén al Manuel Polinario, la pasada temporada. / Real Jaén

Así, ya se conocen cuatro de los amistosos que disputará el Córdoba CF en la pretemporada de la 2026-27. El primero se jugará el próximo jueves, 15 de julio, y le enfrentará en las instalaciones del Marbella Football Center al Orlando Pirates, de la Premier League de Sudáfrica y que realizará una gira por España entre el 12 y el 25 de julio. Ese encuentro se jugará a las 19.00 horas. El 23 de julio, el Córdoba CF jugará ante su afición en el Trofeo Puertas de Córdoba, que le enfrentará en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel al Sevilla a partir de las 21.00 horas. Menos de una semana después, concretamente el 31 de julio, también a las 19.00 horas, se jugará el encuentro entre el Elche y el Córdoba CF en Oliva, lugar de concentración de pretemporada del Córdoba CF. Y, finalmente, al menos por ahora, el 6 de agosto a las 20.00 horas le tocará al Córdoba CF viajar hasta Jaén, en donde se enfrentará al equipo del Santo Reino en el Caja Rural La Victoria (20.00 horas) en disputa de la 42ª edición del Trofeo del Olivo.

Noticias relacionadas

Aún deben conocerse, al menos, un par de fechas más de ensayos del Córdoba CF de pretemporada antes de que el fin de semana del 14 al 16 de agosto se inicie la Liga, en este caso, en Burgos, en donde tendrá que enfrentarse en El Plantío al Burgos CF en la primera jornada de LaLiga Hypermotion.