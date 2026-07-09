El Córdoba CF mantiene el ritmo de trabajo mientras mira al primer amistoso del verano

El Córdoba CF continúa dando forma a su puesta a punto. La plantilla blanquiverde completó este jueves una nueva sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva, la segunda sobre el césped desde el regreso de las vacaciones, en una jornada marcada nuevamente por la carga física y la acumulación de trabajo. Con el mercado aún abierto y con un largo recorrido por delante, además de una plantilla pendiente de nuevos movimientos, Iván Ania sigue centrado en construir la base física del equipo antes de que lleguen los primeros compromisos de preparación.

Más carga para seguir cogiendo ritmo

La sesión mantuvo una línea muy similar a la del primer entreno. El cuerpo técnico volvió a diseñar una jornada enfocada principalmente al trabajo físico, un aspecto prioritario durante estos primeros días de preparación.

Los futbolistas alternaron ejercicios de activación y movilidad con tareas de mayor intensidad, además de diferentes ejercicios con balón destinados a recuperar sensaciones después del periodo vacacional. Poco a poco, el grupo continúa incrementando el volumen de trabajo con el objetivo de alcanzar las mejores condiciones físicas antes del inicio de la competición oficial.

Los jugadores del Córdoba CF llegan a la Ciudad Deportiva para realizar uno de los entrenamientos de la semana. / Manuel Murillo

Sin novedades en la enfermería ni en las ausencias

La jornada tampoco dejó cambios significativos en cuanto a los futbolistas disponibles. Mati Barboza y George Andrews volvieron a ser las principales ausencias sobre el terreno de juego, mientras que Salim El Jebari, al igual que ocurrió en el primer entrenamiento, estuvo presente en las instalaciones deportivas pero no se ejercitó con normalidad junto al resto de sus compañeros. Tampoco apareció Theo Zidane, cuya situación continúa sin resolverse oficialmente por parte del club, ni los lesionados Fomeyem y Adilson.

La vista puesta en Marbella

Mientras el equipo continúa acumulando sesiones de trabajo, el calendario comienza a marcar las primeras fechas importantes de la pretemporada. El próximo 15 de julio, el Córdoba CF disputará su primer encuentro amistoso del verano frente al Orlando Pirates, en un partido que se celebrará a partir de las 19:00 horas en el Marbella Football Center.

Será la primera oportunidad para ver sobre el césped las ideas de Iván Ania y comprobar el estado de una plantilla que todavía se encuentra en plena construcción. Con ese horizonte cada vez más cercano, el los blanquiverdes mantienen el plan previsto para este arranque de la preparación. El trabajo físico sigue marcando el día a día de un grupo que, paso a paso, comienza a coger ritmo de competición.

Finalmente, el Córdoba CF anunció una novedad con respecto a las dos primeras jornadas de trabajo. El miércoles, Iván Ania dispuso una sesión a puerta cerrada, con 45 minutos para la prensa gráfica. Este jueves, el técnico blanquiverde cerró por completo la sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva, en la que no hubo miradas ajenas, ni tan siquiera de prensa. Sí las habrá este viernes. A las 08.45 horas está previsto que se inicie el tercer entrenamiento del Córdoba CF en esta pretemporada que, en esta ocasión, será completamente abierto a los aficionados blanquiverdes, que podrán ver las caras nuevas del conjunto cordobesista. Al menos, una parte de ellas, ya que aún queda mucho trabajo por desarrollar por parte de la comisión deportiva. Pero al menos el aficionado al Córdoba CF podrá ver a su equipo de cerca.