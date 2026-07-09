48 horas al límite del objetivo: el Córdoba CF renueva a 12.163 socios antes del final de la primera fase de la campaña

El Córdoba CF anda inmerso en su reconstrucción para la temporada 2026-27. Por un lado, se encuentra la reconstrucción deportiva, en la que hasta una docena de caras nuevas estuvieron en la Ciudad Deportiva este miércoles, en el primer entrenamiento de la temporada. Una docena si se cuenta a Diego Bri como fichaje, ya que el alicantino terminó su cesión y, finalmente, volvió a firmar por el Córdoba CF, esta vez como jugador de pleno derecho, para las dos próximas temporadas.

El 82,13%

Además de la deportiva, se encuentra la reconstrucción social. Y ahí es la afición y la ciudad la que debe responder. Y por ahora lo sigue haciendo. Hay que tener en cuenta que el récord de la pasada temporada, 17.340, es muy complicado de igualar, de ahí que los números que presenta hasta ahora la entidad blanquiverde, en lo que a renovación de abonos se refiere, sean más que óptimos.

La campaña de abonos del Córdoba CF marcha a buen ritmo. / Manuel Murillo / COR

Este viernes, termina la primera fase de la campaña de abonos de la temporada 2026-27 en el Córdoba CF, y el club de El Arcángel ha ofrecido un dato más que bueno: 12.163 socios han renovado su compromiso con la entidad blanquiverde. No es, ni mucho menos, una cifra mala. Hay que tener en cuenta que la pasada temporada, el Córdoba CF logró renovar en esa primera fase a 14.808 abonados, por lo que en comparación con entonces, el Córdoba CF ha logrado la renovación del 82,13% de sus socios. Y aún faltan esas 48 horas, en las que se apurará al máximo y, seguramente, se rozará el 90% de renovaciones de la masa social. Así, el compromiso de la afición cordobesista con su club es más que notable. Luego llegará la fase de altas libres, en la que se tendrá que comprobar la respuesta de la ciudad.

El 70,14% del total

Pero por lo pronto, el Córdoba CF puede afirmar que tiene una afición fiel y comprometida. Rebasar la barrera de los 12.000 socios a falta de dos días de campaña de renovación es más que notable. Con respecto a la cifra total, los 17.340 abonados, si se coloca en perspectiva, quiere decir que más del 70% (el 70,14%, exactamente) de los abonados han renovado su carné. También es un porcentaje a tener en cuenta, aunque como es habitual, siempre ha habido nuevos socios que han tomado el testigo de los que no han podido (o no han querido) mantenerse como tales.

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En todo caso, y en principio, la cifra de abonados es destacable en lo que a renovación se refiere. Ahora habrá que ver cómo responde la ciudad en la segunda fase a la campaña de abonos del Córdoba CF y si el proyecto parece lo suficientemente atractivo como para acercarse, al menos, a los 17.000 abonados en la temporada 2026-27.