Mariano Carmona renueva con el Córdoba CF y se marcha cedido al Eldense

El Córdoba CF volvió este miércoles a los entrenamientos después de más de cinco semanas de vacaciones y con la vista puesta en la temporada 2026-27, en la que el objetivo del club de El Arcángel será hacerse con una plaza de ascenso a Primera División. Para ello, la plantilla cordobesista se estrenó en el trabajo en la Ciudad Deportiva y en ella había una ausencia.

Junto a Ramón Vila

Mariano Carmona no estaba entre los que iban a ser sus compañeros en blanco y verde esta temporada y, al igual que la pasada campaña, se marchará cedido. En esta ocasión, el delantero murciano logrará debutar en el fútbol profesional, ya que su club de destino será el recién ascendido Eldense, en el que coincidirá con otro jugador cordobesista, el portero Ramón Vila.

Mariano Carmona celebra un gol durante la pasada pretemporada con el Alcorcón. / AD ALCORCÓN

El atacante murciano regresaba este verano al Córdoba CF después de una temporada convincente en el Alcorcón, donde firmó seis goles y contribuyó a la permanencia del conjunto alfarero en Primera RFEF. Su contrato, sin embargo, expiraba el pasado 30 de junio, aunque el club disponía de fórmulas para prolongar su vinculación, como así ha sido finalmente, ya que ahora el compromiso que une al futbolista y al club cordobesista se prolonga hasta el 2029.

Así, en su comunicado, el Córdoba CF informaba de que ambas partes habían alcanzado "un acuerdo para la renovación del contrato del futbolista blanquiverde hasta el 30 de junio de 2029. Asimismo, el Córdoba CF y el CD Eldense han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador esta temporada. Esta renovación refleja la confianza de la entidad cordobesista en la progresión y el potencial de Mariano, quien continuará su proceso de crecimiento profesional acumulando experiencia en la categoría de plata del fútbol español", aseguraba la nota del club de El Arcángel, que deseaba al jugador "mucho éxito en esta nueva etapa y confía en que esta experiencia le permita seguir desarrollándose tanto a nivel deportivo como personal".

Mariano Carmona firmó por el Córdoba CF el pasado verano del 2025, una vez cerrado su brillante paso por el Coria de Segunda Federación, en el que durante el curso 2024-25 se destapó como uno de los protagonistas de la categoría e incluso logró colocarse como el máximo artillero del Grupo 5, empatado a 13 dianas con Cañizo y Álvaro Sánchez. «El joven atacante se incorporará en la pretemporada al primer equipo, donde buscará hacerse un hueco. Con su llegada, el Córdoba CF continúa apostando por el talento joven con proyección», rezaba el comunicado emitido por la entidad blanquiverde, dando la bienvenida a su fichaje, teóricamente, para la temporada 2025-26. Sin embargo, nunca llegó a vestir la camiseta blanquiverde en partido oficial, ya que salió cedido al Alcorcón, en donde ha cuajado una buena temporada. Ahora, tras una renovación de larga duración con el Córdoba CF, volverá a salir a préstamo para debutar en el fútbol profesional, concretamente, en el Eldense.