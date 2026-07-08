El Marbella Football Center anuncia el primer amistoso del Córdoba CF, que jugará contra el Orlando Pirates

El Córdoba CF inició este miércoles sus entrenamientos de pretemporada en la Ciudad Deportiva con vistas a la campaña 2026-27. Un verano que se vaticina bastante movido, ya que a la treintena de efectivos que tiene el vestuario cordobesista en sus inicios en el trabajo de verano, se vislumbra que el trabajo de la comisión deportiva no sólo no está acabado, sino que aún le resta "mucha plancha" y se adivinan varias incorporaciones en el próximo mes y medio.

Sevilla, Elche y Orlando Pirates

De hecho, tanto es el trabajo en las oficinas de El Arcángel que no parece que haya habido tiempo de confeccionar un calendario de amistosos de pretemporada. O, al menos, no ha dado tiempo a comunicarlo. El único encuentro amistoso del que informó el Córdoba CF fue el Trofeo Puertas de Córdoba, que se jugará en El Arcángel el próximo 23 de julio, jueves, a las 21.00 horas, contra el Sevilla FC. Posteriormente, el Elche informó de que disputaría un encuentro contra el conjunto blanquiverde. En concreto, el equipo franjiverde se enfrentará al cordobesista durante su concentración en Oliva. En concreto, el Elche y el Córdoba CF jugarán su amistoso el próximo 31 de julio a las 19.00 horas.

Imagen de un encuentro de Liga de los Orlando Pirates. / CÓRDOBA

Por otra parte, este miércoles se ha conocido el tercer amistoso de pretemporada que jugará el Córdoba CF. En realidad, será el primer ensayo de verano del conjunto blanquiverde, ya que el Marbella Football Center anunció que el próximo 15 de julio, miércoles, se disputará en sus instalaciones a las 19.00 horas, un encuentro entre el equipo cordobesista y el Orlando Pirates FC, de la Premier League de Sudáfrica, que mantendrá una concentración en el MFC desde el 12 de julio hasta el 25 de este mes. Y en ese stage ha incluido el amistoso contra el Córdoba CF.

Plan del Marbella Footbal Center con el encuentro Orlando Pirates-Córdoba CF, el próximo 15 de julio. / CÓRDOBA

Por lo tanto, son ya tres los amistosos que se conocen del Córdoba CF en este verano del 2026, preparatorio de una temporada que se presenta ilusionante, ya que no pocos aficionados esperan que el Córdoba CF logre una de las plazas que dan derecho a disputar el play off de ascenso a Primera División al cumplirse la tercera campaña consecutiva en Segunda División desde el ascenso logrado el 23 de junio del 2024, ante el Barcelona Atlétic, en El Arcángel.