Eder García, fichaje para el centro del campo del Córdoba CF

Minutos antes de iniciar su primer entrenamiento de pretemporada, el Córdoba CF anunció la decimosegunda incorporación del mercado estival de fichajes. Un nombre que había surgido hace varias semanas y que llega acompañado del penúltimo fichaje, Ibai Sanz, ya que ambos proceden del filial del Athletic Club.

Promesa rojiblanca

Eder García, mediocentro defensivo que también tiene contrato con el Athletic Club hasta 2029, se ha convertido en los últimos años en uno de los futbolistas con mayor proyección dentro de la estructura bilbaína. El pivote guipuzcoano completó la pasada campaña su primera temporada en el Bilbao Athletic, después de incorporarse un año antes procedente de la cantera del Sanse, conjunto con el que logró el ascenso a Segunda División en la 2024-25.

Eder García, junto a Pedri, en uno de los dos partidos que jugó en Primera, la pasada temporada. / ATHLETIC

A sus 22 años, destaca por su capacidad para sostener al equipo desde la base de la jugada, su fortaleza en tareas defensivas y un trato de balón que le permite participar activamente en la construcción. Un perfil de contención y equilibrio que encaja plenamente en las necesidades actuales del centro del campo cordobesista. Su rendimiento durante el último curso fue tan convincente que incluso llegó a debutar en LaLiga EASports bajo las órdenes de Ernesto Valverde, participando en dos encuentros con el primer equipo, frente al Elche y al Barcelona.

En el filial rojiblanco fue una pieza absolutamente indiscutible. Disputó 34 partidos de Liga, todos ellos como titular, y añadió además cuatro goles a sus estadísticas.

Refuerzo para el centro del campo

La necesidad de reforzar el centro del campo en el Córdoba CF era evidente. La salida de jugadores importantes, con el adiós de Dani Requena como una de las pérdidas más significativas, y la marcha de jugadores que no terminaron de funcionar, como Pedro Ortiz, obligaba a actuar con rapidez en una demarcación clave dentro del modelo de juego blanquiverde. El cachorro guipuzcoano Eder García se une así al hombre que permanecía, Isma Ruiz, a la llegada de Damián Cáceres y a las incógnitas sobre su futuro inmediato de hombres como Theo Zidane o Ntji Tounkara.

En su comunicado, el Córdoba CF informaba de que Eder García "jugará cedido" la próxima temporada en el club blanquiverde y que "llega procedente del Athletic Club, con el que ha debutado en Primera División. El Córdoba CF da la bienvenida a Eder García y le desea suerte y éxito como blanquiverde".

Con la llegada de Eder García, el Córdoba CF cuenta en estos momentos oficialmente con 29 jugadores en la plantilla, contando los que siguen con contrato en vigor de la pasada temporada (12), los fichajes (12) y los que deben presentarse en el inicio de la pretemporada por volver de cesiones (5). Las novedades en la plantilla son el lateral izquierdo Dani Tasende (exZaragoza), los laterales derechos Egoitz Muñoz (exAlavés) y Jacobo Martí (exMérida), el central Juan Gutiérrez (exMirandés), el mediocentro Damián Cáceres (exGetafe) y los atacantes Adnane Ghailan (exEuropa), Unai Sabroso (exRayo Vallecano B), Enol Rodríguez (exHuesca), Salim El Jebari (exMirandés) e Ibai Sanz (Athletic B). El atacante Diego Bri ha vuelto al club, pues tras acabar su año en Córdoba cedido por el Atlético de Madrid, ahora ha regresado como jugador en propiedad del Córdoba CF. Eder García se unirá en el Córdoba CF desde el Bilbao Athletic a Ibai Sanz, anterior fichaje anunciado por el Córdoba CF.