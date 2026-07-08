El Córdoba CF se pone en marcha con caras nuevas, varias ausencias y un proyecto todavía pendiente de completar

El balón empieza a rodar en la Ciudad Deportiva. La temporada 2026-2027 ya está en marcha para el Córdoba CF tras superar los habituales reconocimientos médicos durante el inicio de la semana. La plantilla blanquiverde se ejercitó este miércoles por primera vez sobre el césped, donde Iván Ania comenzó a dar forma a un equipo que presenta numerosas novedades, pero que todavía está lejos de quedar definitivamente configurado.

Primeras cargas para abrir la pretemporada

La primera toma de contacto sobre el verde tuvo un desarrollo habitual para estas fechas. Tras el regreso de las vacaciones, el cuerpo técnico diseñó una sesión encaminada a recuperar sensaciones y empezar a acumular carga física de forma progresiva.

El entrenamiento arrancó con ejercicios de estiramientos y movilidad antes de dar paso a diferentes rondos y tareas con balón, en una jornada en la que el aspecto físico tuvo tanto protagonismo como las primeras consignas tácticas del técnico asturiano.

Los fichajes ya se integran en la dinámica del grupo

La sesión también permitió ver por primera vez trabajando con normalidad a los futbolistas incorporados durante este mercado estival.

Los nuevos ya forman parte de la dinámica diaria del equipo y empiezan a familiarizarse con los métodos de trabajo de Iván Ania y con sus nuevos compañeros, en una plantilla que ha experimentado importantes cambios respecto al pasado curso.

Sin embargo, la dirección deportiva continúa inmersa en la planificación. Todavía quedan posiciones por reforzar y varias operaciones abiertas, por lo que la fotografía actual del equipo dista mucho de la que presentará el Córdoba CF cuando arranque la competición oficial.

Los jugadores del Cordoba CF comienzan la temporada con el primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

Varios nombres propios

Más allá del trabajo desarrollado sobre el césped, la sesión dejó algunas situaciones que centran la atención en este inicio de pretemporada.

Carlos Marín trabajó con normalidad junto al resto del grupo pese a que durante los últimos días su nombre ha aparecido relacionado con una posible salida rumbo a la UD Almería. El capitán continúa integrado en la disciplina blanquiverde mientras el mercado sigue abierto.

Por el contrario, Theo Zidane no estuvo presente en la vuelta al trabajo, lógicamente, al no tener contrato en vigor. El centrocampista continúa sin aparecer en la dinámica del primer equipo, aunque el club todavía no ha comunicado oficialmente ninguna decisión sobre su situación, si será renovado o, por el contrario, da por concluida definitivamente su vinculación.

Tampoco participaron en la sesión Matías Barboza, Mariano Carmona -que ha renovado con el club blanquiverde hasta 2029 y sale cedido al Eldense- y George Andrews, mientras que Salim El Jebari compareció con ropa de entrenamiento, pero no llegó a ejercitarse sobre el césped junto al resto de sus compañeros. Además, en el apartado de la enfermería, Fomeyem y Adilson siguen en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones. Asimismo, también trabajaron en la primera sesión los jugadores del filial Ntji Tounkara, Lidueña y Antrás, además del habitual Alejandro Arévalo, como tercer portero.

El mercado sigue marcando la hoja de ruta

La primera sesión confirmó una realidad que acompañará al Córdoba CF durante buena parte de la pretemporada. Iván Ania ya ha comenzado a trabajar, pero lo hace con una plantilla que todavía sufrirá modificaciones antes del cierre del mercado.

Las llegadas no han terminado y las salidas también forman parte de la planificación de una dirección deportiva que continúa perfilando un proyecto llamado a dar un paso más en Segunda División.