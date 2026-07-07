Theo Zidane, único jugador sin contrato que permanece en la web del Córdoba CF

El Córdoba CF regresa este miércoles a los entrenamientos con una sesión que, inicialmente, está prevista en la Ciudad Deportiva, ya que hay que cuidar al máximo el piso del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, recientemente trasplantado y que debe presentar el mejor aspecto posible para el primer encuentro de la pretemporada de los de Iván Ania, ante el Sevilla, para dirimir el Trofeo Puertas de Córdoba, el próximo jueves, 24 de julio (21.00 horas).

Llegada en el 2024

No se sabe si en el grupo que tenga que manejar Iván Ania el primer día de trabajo estará Theo Zidane. El hispano-francés cumplió el pasado 30 de junio el segundo de los dos años de contrato que firmó a su llegada, en el verano del 2024, con el Córdoba CF recién ascendido de Primera RFEF.

Marta Huerta de Aza dialoga con Theo Zidane en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. / Manuel Murillo

Entonces, el hijo de la leyenda Zizou se mostraba como un futbolista de futuro. Dejaba detalles interesantes, como un buen pase final o una más que aceptable capacidad asociativa, sin rehuir el sacrificio. Sin embargo, también dejaba claro que aún le quedaban muchas cosas por pulir, como la velocidad de ejecución o una mejor colocación en el campo, ya que tendía a dispersarse y a perderse en el terreno de juego en algunas fases de partidos.

En todo caso, en el otoño-invierno del 2024 mostró una evolución que se tradujo en varias titularidades y goles. Pero esa evolución se vio truncada con el mercado invernal de aquella temporada. La llegada en enero de Pedro Ortiz cortó la progresión del centrocampista formado en el Real Madrid, así como alguna que otra lesión muscular.

Una difícil 2025-26

Luego, en la 2025-26, la segunda de sus dos temporadas firmadas con el Córdoba CF, Theo Zidane lo tuvo más que complicado. Primero, por una lesión discal que le impidió entrenar con normalidad, primero, y que después requirió una operación que le dejó en el dique seco hasta tres meses. Pese a ello, Iván Ania le dio minutos en la recta final de Liga, lo que dejó en el aire una posible renovación.

Pantallazo de la web del Córdoba CF, con Theo Zidane como único jugador sin contrato que permanece en ella. / CÓRDOBA

Este periódico informó hace semanas que varios clubs, entre ellos el Ceuta, mostraba interés en hacerse con sus servicios. Y que el propio Córdoba CF no tenía clara su continuidad o cortar definitivamente con el centrocampista. Algunas informaciones apuntan a un ofrecimiento por parte del Córdoba CF en forma de renovación a la baja y por una sola temporada. Pero aún es una incógnita.

Lo que sí es una realidad es que el Córdoba CF mantiene a Theo Zidane en su página web oficial como jugador blanquiverde. Podría alegarse un olvido, una dejadez o un despiste por parte del departamento de comunicación del Córdoba CF. Pero lo llamativo es que con la cantidad de movimientos -sobre todo salidas- que ha habido en el conjunto cordobesista en este verano, el suyo sea el único rostro que permanece con sus compañeros.

Evidentemente, no se encuentra Alcedo, ni Xavi Sintes, ni Dani Requena, ni Trilli, ni Obolskii, entre otros. Pero sí Theo Zidane. Junto a los porteros, los 11 jugadores de campo que aún tiene vínculo contractual con el Córdoba CF y que aparecen en la web del Córdoba CF son Álex Martín, Franck Fomeyem, Rubén Alves, Carlos Albarrán, Ignasi Vilarrasa, Isma Ruiz, Diego Bri, Percan, Kevin Medina, Adilson Mendes y Christian Carracedo. Todos con contrato en vigor. Y Theo Zidane.