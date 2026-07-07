El plan de la primera semana de trabajo del Córdoba CF en pretemporada

El nuevo Córdoba CF de la temporada 26-27 ya va a volver este miércoles al trabajo sobre el césped. Una vez finalizadas las dos jornadas dedicadas a los reconocimientos médicos, la plantilla que dirige Iván Ania va a iniciar su primera semana de trabajo en las instalaciones del club blanquiverde, especialmente en la Ciudad Deportiva.

De esta forma empezará a prepararse de cara a la Liga tan exigente que le espera, que afrontará con la misma ilusión de siempre y con ganas de pelear hasta el final por una plaza en la máxima categoría del fútbol nacional.

El plan de trabajo de esta semana cuenta con cuatro sesiones de trabajo sobre el césped, entre el miércoles y el sábado, que arrancarán a las 8.45 horas, todas ellas en la Ciudad Deportiva. Los cuatro entrenamientos se celebrarán a puerta cerrada. Además, habrá dos entrenamientos de gimnasio el miércoles y el viernes, ambos a las 19.00 horas. El domingo habrá jornada de descanso.

Unos horarios condicionados por el fuerte calor

Los entrenamientos de los primeros días estarán condicionados por las altas temperaturas que azotan estos días a la ciudad. Por este motivo, los horarios serán temprano por la mañana y lo más tarde posible en las sesiones vespertinas.

La primera gran cita de la pretemporada llegará el próximo 23 de julio con la disputa del Trofeo Puertas de Córdoba, un encuentro que jugará a las 21.30 horas en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel con el Sevilla FC de Primera División como rival.

Posteriormente, los de Ania seguirán con su rutina de trabajo hasta el 27 de julio, fecha en la que el equipo pondrá rumbo a tierras valencianas para iniciar una concentración en el Oliva Nova Beach & Golf Hotel que tendrá lugar el 2 de agosto. Allí disputará el 31 de julio a las 19.00 horas un partido amistoso ante el Elche de Primera División.

Isma Ruiz, en un entrenamiemto de la pasada campaña. / Manuel Murillo

Una plantilla con once fichajes

Con la base de su plantilla ya formada, once fichajes cerrados y un objetivo claro de aspirar por los puestos de arriba, el Córdoba CF ya ha puesto en marcha el reloj de la Liga 26-27. Un total de 28 efectivos figuran actualmente inscritos en la primera plantilla, si bien el pistoletazo de salida llegará con dos ausencias, las de los lesionados Franck Fomeyem y Adilson Mendes. Por tanto, serán 26 los jugadores de la primera plantilla presentes sobre el césped, además de los jugadores del filial convocados. El Córdoba CF va a llegar al primer día de entrenamientos con un fichaje más que en la campaña anterior, pues acumula once refuerzos, por diez hace un año.

Entre los jugadores convocados hoy figuran los 12 futbolistas que acabaron la pasada campaña en la primera plantilla y continúan con contrato en vigor. En la portería seguirán Iker Álvarez y Carlos Marín, al menos por ahora, pues el almeriense todo apunta a que dejará el club para poner rumbo al Almería. En defensa están citados Carlos Albarrán, Rubén Alves, Álex Martín e Ignasi Vilarrasa, pues al lesionado Fomeyem no se le verá por el césped. En la medular aparece Isma Ruiz, mientras que en ataque continuarán Christian Carracedo, Adilson, Kevin Medina y Diego Percan. Adilson, también lesionado, no entrenará por ahora con el resto del grupo.

También se encontrarán en la ciudad los once fichajes cerrados hasta ahora por la entidad. El Córdoba ha incorporado hasta ahora a cuatro defensas: Dani Tasende, Egoitz Muñoz, Jacobo Martí y Juan Gutiérrez, al igual que a un mediocentro, el madrileño Damián Cáceres. En ataque han llegado Adnane Ghailan, Unai Sabroso, Enol Rodríguez, Salim El Jebari ,Diego Bri e Ibai Sanz, lo que da una idea de la remodelación de la plantilla que está llevando a cabo la dirección deportiva.

Regresan también cinco cedidos

La vuelta al trabajo contará asimismo con la presencia de cinco jugadores cedidos durante la pasada campaña en equipos de Primera Federación. Se trata del central Matías Barboza, el centrocampista Ntij y los atacantes Mariano Carmona, George Andrews y Víctor Sánchez, futbolistas que deberán intentar convencer al cuerpo técnico durante las próximas semanas. El portero Ramón Vila no estará al haberse ido ya cedido al Eldense de la Liga Hypermotion.