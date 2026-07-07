Ibai Sanz, movilidad y gol para la delantera del Córdoba CF

El Córdoba CF sigue dando pasos en la construcción de su plantilla para la temporada 2026-27. Ahora ha reforzado su ataque con la llegada de Ibai Sanz, delantero de 22 años que jugará una temporada como cedido por el Athletic Club de Bilbao. El punta de Barakaldo aterriza en El Arcángel con el aval de su crecimiento en el fútbol de bronce y con la intención de demostrar que está preparado para competir en el fútbol profesional. Es el undécimo fichaje del Córdoba en el actual mercado estival.

La operación encaja en la hoja de ruta marcada por la dirección deportiva blanquiverde, que sigue buscando perfiles jóvenes, con recorrido y margen de mejora, pero ya curtidos en contextos competitivos exigentes. En ese sentido, Ibai Sanz llega a Córdoba después de haber acumulado una experiencia considerable pese a su juventud.

Cuatro años de experiencia en Primera Federación

El delantero vizcaíno suma ya cuatro temporadas en Primera Federación, tres de ellas con el Bilbao Athletic y otra como cedido en el Sestao River durante el curso 2023-24. Antes de eso también compitió en Segunda Federación con el Gernika en la temporada 2022-23, dentro de un proceso de formación que ha ido acompañando una progresión sostenida.

Su carta de presentación más inmediata está en el rendimiento ofrecido durante la última campaña. Con el Bilbao Athletic, Ibai Sanz firmó una temporada notable con diez goles y cinco asistencias, exactamente los mismos registros que ya había alcanzado en el curso anterior. Esa regularidad en la producción ofensiva ha sido uno de los argumentos que más han pesado en su llegada al Córdoba.

Ibai Sanz, en un encuentro. / Athletic

Un delantero que ataca espacios

Más allá de los números, Ibai Sanz responde a un perfil muy concreto de atacante. Se trata de un delantero dinámico, con facilidad para atacar los espacios, interpretar bien los desmarques y generar situaciones de peligro cerca del área rival. No es un punta estático ni un mero rematador de área, sino un jugador con movilidad, lectura de juego y capacidad para desordenar defensas con sus movimientos.

Su fútbol se sostiene en la agresividad para ir al espacio, la inteligencia para leer cuándo romper y la actividad constante en campo rival. Ese tipo de delantero suele resultar especialmente útil en equipos que buscan profundidad, ritmo ofensivo y soluciones más allá del juego posicional. En el caso del Córdoba, su encaje parece responder a la necesidad de incorporar recursos distintos para enriquecer el frente de ataque.

Además, su capacidad para producir tanto en forma de goles como de asistencias habla de un atacante con participación real en la elaboración de peligro, no solo en la finalización. Puede amenazar al espacio, fijar centrales, caer a zonas intermedias y activar transiciones, algo muy valioso en una categoría como la Liga Hypermotion.

Ibai Sanz festeja un tanto. / Athletic

Competencia por su cesión

El crecimiento de Ibai Sanz no ha pasado desapercibido en el mercado. Varios clubes de la categoría habían mostrado interés en hacerse con sus servicios, conscientes de que se trata de uno de esos jugadores en fase ascendente que puede explotar definitivamente con continuidad y un contexto favorable.

Sin embargo, la propuesta del Córdoba CF ha terminado imponiéndose en la carrera por su cesión. El club blanquiverde ha logrado atraer a un delantero que llegaba avalado por el rendimiento, por su progresión reciente y también por la confianza que sigue depositando en él el Athletic Club, que renovó recientemente su contrato hasta 2029.

Un futbolista en plena progresión

Ese detalle no es menor. La ampliación de su vínculo con la entidad rojiblanca demuestra que en Bilbao siguen viendo en él un futbolista con futuro, y que esta cesión al Córdoba se interpreta como un paso importante en su desarrollo, ahora ya en el escaparate del fútbol profesional.

Ibai Sanz aterriza así en El Arcángel con el reto de trasladar sus virtudes a un nivel superior. El Córdoba gana un delantero con movilidad, lectura, energía y capacidad para amenazar arriba. Un fichaje pensado para sumar dinamismo y gol a la delantera blanquiverde.

El estado de la plantilla

El Córdoba CF cuenta en estos momentos oficialmente con 28 jugadores en la plantilla, contando los que siguen con contrato en vigor de la pasada temporada (12), los fichajes (11) y los que deben presentarse en el inicio de la pretemporada por volver de cesiones (5). Las novedades en la plantilla son el lateral izquierdo Dani Tasende (exZaragoza), los laterales derechos Egoitz Muñoz (exAlavés) y Jacobo Martí (exMérida), el central Juan Gutiérrez (exMirandés), el mediocentro Damián Cáceres (exGetafe) y los atacantes Adnane Ghailan (exEuropa), Unai Sabroso (exRayo Vallecano B), Enol Rodríguez (exHuesca), Salim El Jebari (exMirandés) e Ibai Sanz (Athletic B). El atacante Diego Bri ha vuelto al club, pues tras acabar su año en Córdoba cedido por el Atlético de Madrid, ahora ha regresado como jugador en propiedad del Córdoba CF.