Adilson cumple con los plazos de su lesión de larga duración, aunque todavía sin fecha de regreso en el Córdoba CF

El Córdoba CF sigue muy pendiente de la evolución de Adilson, uno de los dos lesionados de larga duración que mantiene actualmente en su plantilla junto a Fomeyem. El jefe de los Servicios Médicos del club, José Miguel Bretones, ofreció este lunes una actualización sobre el estado del atacante portugués y trasladó un mensaje de moderado optimismo en torno a su recuperación.

Adilson atraviesa una nueva etapa complicada después de haber encadenado dos lesiones de gran importancia en un corto espacio de tiempo. El futbolista luso ya estuvo once meses alejado de los terrenos de juego antes de reaparecer el pasado 24 de enero, en la victoria blanquiverde por 1-2 en el campo de la UD Las Palmas.

Su regreso no fue testimonial. Con el paso de las jornadas, el extremo fue ganando peso competitivo hasta hacerse de nuevo con un sitio en el once inicial. Sin embargo, cuando parecía haber recuperado plenamente su protagonismo, volvió a sufrir un serio contratiempo físico el pasado 27 de marzo, una nueva lesión grave que le ha mantenido desde entonces fuera del trabajo con el grupo.

Adilson, en un entrenamiento celebrado en la Ciudad Deportiva. / A.J. González

Una nueva lesión tras volver a ser importante

La recaída supuso un golpe importante tanto para el jugador como para el propio equipo, que había recuperado a una de sus piezas más desequilibrantes en ataque. Desde entonces, Adilson acumula más de tres meses sin poder entrenar con normalidad junto a sus compañeros, en un proceso de recuperación que vuelve a exigir paciencia, constancia y control médico.

José Miguel Bretones explicó este lunes que el futbolista está respondiendo bien al trabajo realizado hasta ahora. El responsable médico del club recordó que Adilson tuvo que pasar por quirófano y detalló que se le practicó una ligamentoplastia del cruzado, una intervención de notable complejidad dentro de este tipo de lesiones.

Según señaló el propio Bretones, el jugador “está recuperándose bastante bien” y ya lleva varias semanas inmerso en su proceso de readaptación. El doctor añadió además que la evolución está siendo positiva y expresó su deseo de que “no haya ningún contratiempo” en el camino hacia su regreso.

Recuperación en Córdoba y competencia en su puesto

Adilson está citado desde esta misma semana en Córdoba para continuar con su recuperación ahora que el equipo ha retomado la actividad de pretemporada. Su presencia en la ciudad permitirá intensificar el seguimiento médico y coordinar de forma más directa todas las fases de su puesta a punto.

Durante su ausencia, el encargado de ocupar su espacio en el equipo en la recta final de la temporada fue Kevin Medina. El jugador malagueño respondió con personalidad y firmó varios encuentros de nivel, cubriendo con solvencia una baja muy sensible para el conjunto blanquiverde.

Una posición reforzada

Además, la dirección deportiva no ha dejado de reforzar esa zona del campo durante este mercado, lo que aumentará la competencia cuando Adilson esté de nuevo disponible. Aun así, dentro del club existe plena conciencia del peso que tiene el portugués en la plantilla, tanto por su rendimiento como por su conexión con la grada.

No en vano, Adilson sigue siendo uno de los futbolistas más queridos por la afición del Córdoba CF. Su capacidad para desequilibrar, encarar y romper partidos le ha convertido en un jugador muy valorado en El Arcángel, donde se espera su vuelta como una de las noticias más importantes del nuevo curso.

El valor de un jugador diferencial

Más allá del proceso médico, la recuperación de Adilson también tiene una lectura deportiva de fondo. El Córdoba sabe que, si logra dejar atrás definitivamente sus problemas físicos, recuperará a un futbolista capaz de marcar diferencias en una categoría tan exigente como la Liga Hypermotion.

Por ahora, el mensaje del club es de prudencia, pero también de confianza. La evolución marcha bien y el trabajo ya está en marcha. El siguiente objetivo es claro: que Adilson vuelva sin prisas, pero con todas las garantías.