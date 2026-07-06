Ramón Vila amplía su contrato con el Córdoba CF pero volverá a jugar cedido en el Eldense

El Córdoba CF sigue moviendo ficha en la portería en los días previos al arranque de la pretemporada. Mientras Carlos Marín se aproxima al Almería y Ghilherme gana enteros como posible incorporación para el conjunto blanquiverde, la entidad cordobesista ha hecho oficial un nuevo movimiento con uno de sus guardametas de futuro: Ramón Vila ha renovado su contrato por dos temporadas más, al tiempo que volverá a salir cedido al Eldense.

El acuerdo supone una doble decisión estratégica por parte del club. Por un lado, el Córdoba blinda a un portero en el que sigue confiando, ya que su anterior vínculo finalizaba en 2027 y ahora quedará ampliado hasta 2029. Por otro, vuelve a apostar por una cesión en un destino conocido para que el meta continúe acumulando minutos y experiencia en un contexto competitivo exigente.

La próxima temporada, por tanto, Ramón Vila volverá a formar parte de la plantilla del Eldense, equipo que competirá en la Liga Hypermotion y que será rival directo del conjunto que entrenará Iván Ania en la campaña 2026-27.

Ramón Vila, en la pasada campaña con el Eldense. / CÓRDOBA

Un ascenso que reforzó su figura

La decisión del Córdoba se entiende desde el excelente rendimiento que el guardameta ofreció durante su anterior préstamo en el club alicantino. Ramón Vila, de 24 años, llegó al Córdoba en la temporada 2024-25, la del regreso de la entidad de El Arcángel al fútbol profesional. Sin embargo, con Carlos Marín plenamente asentado en la titularidad, su protagonismo fue muy reducido.

Durante aquel curso solo llegó a disputar tres partidos, uno en la Copa del Rey y dos en Liga, una participación insuficiente para un guardameta que necesitaba continuidad competitiva. Por ello, la pasada temporada salió cedido al Eldense, entonces en Primera Federación, con el objetivo de ganar minutos y consolidarse.

Titular fijo en el Eldense que subió

La apuesta no pudo salir mejor. El portero de Sallent se convirtió en una pieza clave del equipo levantino y fue titular en los 36 partidos que necesitó disputar el bloque azulgrana para proclamarse campeón del Grupo B y lograr el ascenso a Segunda División.

Sus números reflejan el peso que tuvo en ese éxito. Ramón Vila encajó 34 goles, con una media de 0,95 por encuentro, y firmó además 14 porterías a cero, unas cifras que lo situaron entre los guardametas más destacados de toda la categoría.

El Córdoba sigue redefiniendo su portería

La renovación y nueva cesión de Vila encaja en un verano especialmente movido para la portería blanquiverde. El club sigue reordenando esa demarcación con varios movimientos simultáneos, tanto de salida como de llegada, en busca de la estructura más competitiva posible para la nueva campaña.

La ampliación de contrato deja claro que el Córdoba sigue viendo a Ramón Vila como un activo importante a medio plazo. Su crecimiento en el Eldense y su rendimiento bajo presión han reforzado su posición dentro del club.

El Córdoba gana así tiempo y margen de maniobra con un portero que ya ha demostrado capacidad para competir con regularidad y protagonismo. Vila, por su parte, tendrá ahora el reto de confirmar en la Liga Hypermotion el gran nivel que ya mostró en Primera Federación.