La portería del Córdoba CF se asoma a un cambio de ciclo con la posible marcha de Carlos Marín y la llegada de Guilherme

Pocas posiciones han transmitido tanta estabilidad en el Córdoba CF durante las últimas temporadas como la portería. Desde su llegada en el verano de 2021, Carlos Marín se convirtió en un fijo bajo palos y en uno de los pilares del crecimiento deportivo del club, acompañándolo desde la Segunda RFEF hasta su consolidación en el fútbol profesional. Sin embargo, el mercado de fichajes amenaza ahora con poner fin a esa etapa. El interés de la UD Almería por hacerse con sus servicios y la negociación para incorporar al portugués Guilherme Fernandes abren un escenario inédito en El Arcángel, donde por primera vez en años la portería parece encaminada a una profunda renovación.

El legado de un capitán

La posible salida de Carlos Marín supondría mucho más que la marcha de un guardameta. El almeriense se ha convertido en uno de los futbolistas que mejor representan la evolución del conjunto blanquiverde durante el último lustro.

Llegó al club en la temporada 2021-2022, cuando el equipo militaba en Segunda RFEF, y desde entonces ha participado en dos ascensos que han devuelto a la entidad al fútbol profesional. En ese camino ha acumulado 150 partidos oficiales con la camiseta blanquiverde, una cifra que lo sitúa como el segundo jugador de la plantilla actual con más encuentros, únicamente por detrás de Christian Carracedo.

Su peso también ha trascendido el terreno de juego. El almeriense es uno de los capitanes del equipo y una de las voces autorizadas dentro del vestuario, además de uno de los pocos futbolistas que han vivido todas las etapas del crecimiento reciente del proyecto.

De indiscutible a un papel secundario

En la temporada 2024-2025 fue un fijo para Iván Ania. Disputó los 40 partidos oficiales del campeonato, completó los 3.600 minutos posibles y sostuvo la portería cordobesista durante todo el curso.Sin embargo, el escenario cambió radicalmente un año después. La llegada de Iker Álvarez modificó la jerarquía bajo palos y Carlos Marín pasó a desempeñar un papel mucho más secundario. El capitán solo participó en ocho encuentros oficiales, en los que encajó 15 goles y logró mantener la portería a cero en dos ocasiones.

El guardameta Carlos Marín saltando al campo para disputar el encuentro ante el Castellón la temporada pasada. / Manuel Murillo / COR

Precisamente esa pérdida de protagonismo estaría detrás de su deseo de buscar una salida. Las informaciones publicadas en los últimos días apuntan al interés de la UD Almería por incorporar al guardameta, mientras que el Córdoba CF ya trabaja en la planificación de una portería que podría presentar una imagen completamente distinta la próxima temporada.

Guilherme, el nombre que gana fuerza

En ese contexto aparece la figura de Guilherme Fernandes. El portero portugués, de 26 años y perteneciente al Real Betis, es el nombre que más fuerza ha cobrado para reforzar la plantilla blanquiverde. La pasada temporada defendió la portería del Real Valladolid en calidad de cedido y disputó 31 partidos en Segunda División, todos ellos como titular.

Durante ese periodo recibió 46 goles, firmó siete porterías a cero y destacó con 86 intervenciones, unos registros que han despertado el interés del club blanquiverde para completar su portería de cara al nuevo curso. Aunque su incorporación todavía no ha sido oficializada, todo apunta a que llegaría cedido para competir por la titularidad.

Una portería pendiente del mercado

La configuración definitiva de la portería dependerá de cómo evolucionen las próximas semanas. Íker Álvarez, que tiene contrato en vigor, continuará formando parte de la plantilla, mientras que Ramón Vila apunta a salir nuevamente cedido para seguir acumulando minutos. A ese escenario podría sumarse Guilherme Fernandes si finalmente se concreta su llegada y, al mismo tiempo, producirse la salida de Carlos Marín rumbo a la UD Almería.

De confirmarse ese movimiento, el Córdoba CF cerraría una de las etapas más estables de su historia reciente. No solo perdería a un guardameta con 150 partidos oficiales, sino también a uno de los capitanes que mejor simbolizan el camino recorrido por el club desde la Segunda RFEF hasta el fútbol profesional.