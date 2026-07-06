Fomeyem comienza a ver la luz al final del túnel en el Córdoba CF

El Córdoba CF ofreció en la mañana de este lunes información sobre el estado físico del central Franck Fomeyem, de baja por lesión desde el pasado 16 de noviembre, por lo que lleva casi ocho meses fuera de la dinámica del equipo blanquiverde. La entidad dio detalles por primera vez de una manera detallada sobre el estado actual del camerunés a través del Jefe de los Servicios Médicos del club, José Miguel Bretones.

El médico de la entidad desveló que Fomeyem fue operado otra vez hace tres semanas y que está “bastante bien, con mentalidad positiva, contento, como siempre, y bueno, cumpliendo las pautas que tenemos establecidas ahora mismo con él”.

Pese a la mejoría en el estado del jugador, Bretones no quiere dar un plazo todavía para su regreso al trabajo con el resto del equipo. Según él, “a nivel médico tenemos una idea, pero en este tipo de lesiones tan complejas que afectan a sindemosias, tobillo, y más cuando hay una anomalía congénita como él tenía previamente, es un poco absurdo ponerse un plazo. Tenemos que ir saltando un poco las posibles afectaciones que vayan surgiendo, ya sabéis que le hemos intervenido tres veces, pero no han sido tres intervenciones de lo mismo, han sido por tres procesos totalmente distintos, muy relacionados con una alteración que él tenía, que la traía, pero que tuvo la mala suerte de afectarse a ese tobillo, en el que tenía esa afectación. Posiblemente, si se hubiera visto afectado otro tobillo, no hubiera habido tantas complicaciones. Hemos ido saltando los obstáculos que van planteando este tipo de lesiones, que ya os digo que son muy complejas, que ya sabéis que en algunos casos ha retirado algunos deportistas, que no va a ser el caso, pero bueno, en ello estamos”.

Fomeyem hace unos ejercicios durante una sesión de trabajo llevada a cabo en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

Las sensaciones del camerunés

José Miguel Bretones se está guiando, en parte, por las sensaciones que el jugador manifiesta cada vez que habla con él. Hablamos de un jugador que ha sido operado ya tres veces desde que jugó por último ves en un partido disputado en El Arcángel con el Deportivo de La Coruña como rival.

El galeno del club manifiesta sobre este aspecto que “al final nos hemos guiado por eso. Tened en cuenta que el primer tratamiento que hicimos fue por un edema óseo, porque el tobillo tenía una inflamación crónica no bajaba. Fue hacer ese tratamiento y automáticamente el tobillo se desinfló. Incluso empezamos a meter carga, lo que pasa es que él no tenía buenas sensaciones. El dolor del tobillo desapareció, pero empezó a aparecer un dolor en la membrana interósea, que era lo que él congénitamente tenía. Hemos estado jugando con ese dolor, hasta que determinamos que esa membrana, que estaba calcificada de forma congénita, se estaba comportando como una fractura en un tejido que nos debería dar el hueso. Y, aun siendo el diagnóstico de pseudoartrosis, a los seis meses de una lesión de este tipo, a los cinco meses determinamos que había que intervenirlo, porque las pruebas, lo que indicaban que eso no se estaba consolidando. Actuamos, se quitó, automáticamente se le quitó el dolor, pero apareció un dolor en la zona medial, ha sido por lo que le hemos intervenido ahora, y ya hemos aprovechado para revisarle todo el tobillo, con lo cual yo espero que no haya ningún inconveniente más”.

Un jugador fijo en el once hasta la lesión

Fomeyem hay que recordar que era un jugador fijo en los esquemas de Iván Ania antes de lesionarse. De hecho, en los primeros 13 partidos de La Liga jugó todos los minutos menos 25, cuando fue sustituido en el minuto 65 del partido ante el Albacete, tres semanas de lesionarse ante el Deportivo.

Por tanto se trata de un jugador clave en los esquemas defensivos del Córdoba CF. Su evolución podría incluso condicionar la planificación deportiva del club, ahora o en el mercado de invierno.

Lo que parece claro es que ya no van a surgir más complicaciones en el estado físico del jugador, por lo que ahora se dedicará a cumplir los plazos habituales en este tipo de lesiones, hasta que reciba el alta médica.