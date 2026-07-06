El Córdoba CF inicia la pretemporada 26-27 con los reconocimientos médicos y la lucha por el ascenso en el horizonte

El Córdoba CF ya ha activado oficialmente la temporada 2026-27. El conjunto blanquiverde regresó este lunes al trabajo con el inicio de los reconocimientos médicos, una fase que se prolongará durante dos días y que marca el pistoletazo de salida de una pretemporada en la que el club vuelve a mirar alto.

La entidad cordobesista afronta su tercera campaña consecutiva en el fútbol profesional con una meta ambiciosa: competir hasta el final por acercarse a los puestos de ascenso. Al frente del proyecto seguirá Iván Ania, que comienza su cuarta temporada consecutiva en el banquillo del Córdoba CF, una continuidad que refuerza la idea de estabilidad en el nuevo curso.

Una de las primeras curiosidades de este arranque es que el equipo ha vuelto a la actividad con diez fichajes ya confirmados oficialmente, exactamente la misma cifra con la que inició el verano pasado en el primer día de revisiones médicas.

Diego Bri, en los reconocimientos médicos. / Manuel Murillo

Dos días de pruebas antes de volver al césped

Los futbolistas citados pasaron este lunes por el Hospital San Juan de Dios y por la Clínica Ergodinámica, donde se sometieron a las distintas pruebas médicas habituales en el inicio de cada pretemporada. El jefe de los servicios médicos del club, José Miguel Bretones, fue el encargado de supervisar el proceso.

Según explicó el propio Bretones, los jugadores realizaron analíticas, ecocardio, pruebas de esfuerzo, esquiometría y un análisis de alto rendimiento con el sistema Valve, una batería de controles destinada a medir su estado físico antes del inicio del trabajo sobre el césped.

Estas dos primeras jornadas estarán reservadas casi por completo a este protocolo médico, paso previo al comienzo de los entrenamientos. En total, el club ha citado a 28 jugadores con contrato o vínculo activo con la entidad para este primer tramo de la pretemporada.

Los primeros que pasaron por Ergodinámica

Entre los primeros futbolistas que pasaron por las instalaciones de Ergodinámica aparecieron rostros conocidos como Isma Ruiz, Carlos Albarrán, Christian Carracedo o Diego Bri, junto a algunas de las caras nuevas del nuevo proyecto, como Dani Tasende, Unai Sabroso y Salim El Jebari.

El Córdoba cuenta en estos momentos con una nómina extensa de jugadores en este arranque de verano. En ese listado aparecen los 12 futbolistas que acabaron la pasada campaña en la primera plantilla y continúan con contrato en vigor. En la portería están Iker Álvarez y Carlos Marín. En defensa figuran Carlos Albarrán, Rubén Alves, Franck Fomeyem, Álex Martín e Ignasi Vilarrasa. En el centro del campo continúa Isma Ruiz, mientras que en la zona ofensiva siguen Christian Carracedo, Adilson, Kevin Medina y Diego Percan.

En los casos de Fomeyem y Adilson, ambos siguen inmersos en la recuperación de sus lesiones de larga duración. En paralelo, todo apunta a que Carlos Marín podría abandonar en breve la disciplina blanquiverde para poner rumbo al Almería.

Los diez fichajes

Junto a ellos aparecen los diez refuerzos cerrados hasta la fecha por la dirección deportiva. El Córdoba ha incorporado a los defensas Dani Tasende, Egoitz Muñoz, Jacobo Martí y Juan Gutiérrez, al mediocentro Damián Cáceres y a los atacantes Adnane Ghailan, Unai Sabroso, Enol Rodríguez, Salim El Jebari y Diego Bri. Pese a ello, el mercado del club sigue abierto y se espera la llegada de varios futbolistas más en las próximas semanas.

Los cedidos también regresan

La vuelta al trabajo incluye además la presencia de los seis jugadores cedidos la pasada temporada en equipos de Primera Federación. Se trata del portero Ramón Vila, el central Matías Barboza, el centrocampista Ntij y los atacantes Mariano Carmona, George Andrews y Víctor Sánchez.

Todos ellos intentarán convencer al cuerpo técnico durante estas primeras semanas, aunque no se descarta que alguno de ellos ni siquiera llegue a iniciar el trabajo a las órdenes de Iván Ania y salga directamente hacia otro destino nuevamente en forma de cesión.

Carracedo, en unos estiramientos. / Manuel Murillo

Entrenamientos, stage y amistosos

Los entrenamientos comenzarán de manera oficial este miércoles en la Ciudad Deportiva. El club estudia la posibilidad de que al menos la primera sesión se desarrolle a puerta abierta, como ya sucedió en veranos anteriores desde la llegada de Ania al banquillo.

Después de algo más de dos semanas de trabajo en Córdoba, el equipo se desplazará entre los días 27 de julio y 2 de agosto a la localidad valenciana de Oliva, donde volverá a realizar su concentración de pretemporada en el Oliva Nova Beach & Golf Hotel. Esa estancia será dos días más corta que la del verano pasado. Durante ese stage no se descarta que el conjunto cordobesista dispute algún amistoso en las propias instalaciones del complejo, tal y como ocurrió en 2025.

La cita clave en el Trofeo Puertas de Córdoba

En cuanto a los partidos de preparación, el Córdoba prevé disputar entre cinco y seis amistosos. Uno de ellos podría ser frente al filial, como ya sucedió en la pasada pretemporada. De momento, el único confirmado es el de mayor cartel: el Trofeo Puertas de Córdoba, que se jugará el 23 de julio en El Arcángel frente al Sevilla FC, equipo de Primera División.

El Córdoba CF ya está otra vez en marcha. Empieza el tiempo de las pruebas, los ajustes y la construcción de un nuevo bloque que quiere llegar listo al arranque de una temporada en la que el club volverá a exigir mucho de sí mismo.