El comodín vuelve a escena: el nuevo desafío de Carlos Albarrán en el Córdoba CF

Carlos Albarrán volverá a vestir la camiseta del Córdoba CF una temporada más. Su renovación automática por objetivos garantiza la continuidad de uno de los futbolistas más fiables del vestuario y de uno de los hombres de máxima confianza para Iván Ania. Sin embargo, a diferencia de cursos anteriores, el principal interrogante no pasa por su presencia en el once, sino por el lugar que ocupará sobre el césped. La composición actual de la plantilla y los movimientos que todavía espera completar el club blanquiverde dibujan varios escenarios para un jugador cuya mayor virtud se ha convertido en su capacidad para rendir allí donde el equipo lo necesita.

Solución para cualquier urgencia

Cuando aterrizó en El Arcángel en el verano de 2023 de la mano de Iván Ania, Carlos Albarrán lo hizo para reforzar el lateral derecho. No tardó en hacerse con el puesto y en convertirse en una de las piezas indispensables del técnico asturiano, primero en la temporada del ascenso y después en el regreso del Córdoba CF al fútbol profesional.

Con el paso del tiempo, su papel fue evolucionando. Durante el pasado curso no solo actuó en su posición natural, sino que también ocupó el lateral izquierdo e incluso retrasó definitivamente su posición en algunos tramos para ejercer como central. Esa capacidad para adaptarse a distintos contextos convirtió al defensa catalán en una de las soluciones más recurrentes para un Ania que volvió a demostrar la enorme confianza que deposita en él.

Los números respaldan ese protagonismo. El de Badalona disputó 34 partidos, fue titular en 29 de ellos y acumuló 2.504 minutos, además de aportar un gol en la jornada 37 ante el Sporting de Gijón. Todo ello en una temporada especialmente complicada en el plano personal por el fallecimiento de su madre, una circunstancia que no le impidió mantener el compromiso y la regularidad que le han acompañado desde su llegada a Córdoba.

Una defensa con muchas piezas

La gran incógnita de cara al nuevo curso gira ahora en torno a su ubicación dentro del sistema defensivo. Si se observa la fotografía actual de la plantilla, el eje de la zaga parece contar con una importante competencia. Rubén Alves, Álex Martín y Juan Gutiérrez parten como centrales específicos, mientras que Fomeyem continúa recuperándose de su grave lesión. A ellos se suma la situación de Matías Barboza, cuyo futuro apunta nuevamente a una cesión, y la intención del club de incorporar otro central antes de que cierre el mercado.

Lance del encuentro entre el Córdoba CF y el Huesca en El Arcángel. / Manuel Murillo

En el lateral derecho, por su parte, Albarrán comparte actualmente la demarcación con Egoitz y el joven Jacobo Martí. Sobre el papel, esa competencia podría hacer pensar que el catalán regresará definitivamente al costado, aunque el mercado todavía tiene mucho recorrido y cualquier incorporación o salida puede alterar el escenario.

Precisamente esa incertidumbre convierte al catalán en una pieza especialmente valiosa. Su polivalencia ofrece a Iván Ania la posibilidad de ajustar la defensa en función de las necesidades de cada momento sin perder garantías competitivas.

Mucho más que un lateral

Reducir el papel de Albarrán a una simple cuestión de demarcación sería quedarse corto. A sus 32 años afrontará su cuarta temporada como cordobesista convertido en uno de los referentes del vestuario y en uno de los capitanes del equipo.

Su crecimiento ha ido de la mano del del propio Córdoba CF. Ha vivido el ascenso desde Primera Federación, la consolidación en Segunda División y la transformación de una plantilla que cada verano incorpora nuevas caras. En ese proceso siempre ha mantenido un denominador común: la confianza absoluta de Iván Ania.

El mercado terminará de definir su papel

La resolución del debate dependerá, en buena medida, de las próximas semanas. La dirección deportiva continúa trabajando para reforzar el centro de la defensa, mientras permanece pendiente la evolución de Fomeyem y el futuro de Barboza.

Hasta que el mercado quede definitivamente configurado será difícil establecer cuál será la posición habitual de Albarrán. Lo que sí parece fuera de toda duda es que volverá a tener un papel protagonista. Porque si algo ha demostrado desde su llegada a El Arcángel es que, juegue donde juegue, siempre termina encontrando un sitio en los planes de Iván Ania.