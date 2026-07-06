Cinco temporadas después, Christian Carracedo sigue siendo un fijo en el Córdoba CF

Los veranos pasan, la plantilla cambia y la competencia se renueva. Sin embargo, hay una constante que se repite desde hace cuatro temporadas en el Córdoba CF: la presencia de Christian Carracedo en el once inicial. El extremo catalán iniciará este verano su quinta campaña consecutiva como blanquiverde con el reto de prolongar una condición que nadie ha conseguido poner en cuestión desde su llegada a El Arcángel. Ni los cambios de entrenador, ni las incorporaciones para reforzar las bandas, ni el salto desde Primera Federación hasta Segunda División han alterado el papel de un futbolista que se ha convertido, por méritos propios, en una de las piezas imprescindibles del proyecto cordobesista.

Cuatro temporadas siendo intocable

Pocos jugadores pueden presumir de una continuidad como la de Christian Carracedo. Desde que aterrizó en Córdoba en el verano de 2022, el extremo ha encadenado cuatro campañas siendo uno de los nombres fijos en las alineaciones.

Su primera temporada ya dejó claro cuál sería su peso en el equipo. Disputó 36 encuentros, fue titular en 31 de ellos y acumuló 2.616 minutos, a los que añadió dos goles y cinco asistencias. Lejos de ser un buen punto de partida, aquellas cifras fueron creciendo curso tras curso.

En la temporada del ascenso firmó pleno de titularidades. Jugó los 37 partidos en los que participó desde el inicio, rozó los 3.000 minutos (2.983) y elevó su producción ofensiva hasta las diez asistencias, además de dos goles.

La progresión continuó en la campaña del regreso al fútbol profesional. Carracedo disputó 40 encuentros, fue titular en 38, alcanzó los 3.295 minutos y completó su mejor registro goleador con cinco tantos, a los que añadió once pases decisivos.

Lejos de acusar el desgaste, el pasado curso volvió a responder. Participó en 39 partidos, salió de inicio en 38, acumuló 3.159 minutos, marcó tres goles y repartió trece asistencias, su mejor cifra desde que viste la camiseta blanquiverde.

En total, suma 156 partidos, 12 goles y 39 asistencias, unos números que reflejan una regularidad poco habitual en el fútbol actual.

Cambian los entrenadores, pero no su protagonismo

Si hay un aspecto que explica la dimensión de la trayectoria del catalán es que su condición de titular ha sobrevivido a todos los cambios vividos por el club.

El extremo ha sido un futbolista importante para Germán Crespo, mantuvo ese papel con Manuel Mosquera y volvió a convertirse en un fijo para Iván Ania. Tres entrenadores diferentes, tres contextos distintos y una misma conclusión: Carracedo siempre encuentra un sitio en el once.

Carracedo conduce el balón durante el partido Córdoba CF contra El Huesca en El Arcángel. / Manuel Murillo

Su perfil encaja en las exigencias de todos ellos. Más allá de los goles y las asistencias, su capacidad para desbordar, estirar al equipo, presionar y sostener un alto ritmo de trabajo le ha convertido en uno de esos futbolistas cuya aportación va mucho más allá de la estadística.

La competencia nunca logró desplazarlo

Cada mercado de fichajes ha traído nuevos candidatos para ocupar las bandas del Córdoba CF. Futbolistas como Simo, Adilson, Kuki Zalazar o Ander Yoldi llegaron para aumentar el nivel competitivo del ataque y ofrecer alternativas al cuerpo técnico. Sin embargo, ninguno consiguió desplazar de forma estable al extremo catalán.

Lejos de relajarse, Carracedo ha respondido cada temporada elevando sus prestaciones. La última campaña fue el mejor ejemplo. Sus trece asistencias lo consolidaron como uno de los principales generadores de juego ofensivo del conjunto blanquiverde y reforzaron una sensación que se repite año tras año: la banda derecha sigue teniendo dueño.

Ahora, con el mercado todavía abierto y nuevas incorporaciones ofensivas por llegar, todo apunta a que volverá a enfrentarse al mismo desafío. La competencia aumentará, pero el precedente invita a pensar que volverá a depender de su rendimiento más que del nombre de quienes aspiren a ocupar su posición.

Un referente dentro y fuera del campo

La continuidad del catalán también tiene reflejo en la historia reciente del club. Con 156 partidos oficiales, ya ocupa la trigésimo quinta posición entre los futbolistas que más veces han defendido la camiseta del Córdoba CF y es el jugador en activo con mayor número de encuentros.

De la plantilla actual, por detrás aparecen Carlos Marín, con 150 partidos, y Carlos Albarrán, con 108, una muestra de la importancia que ha adquirido el extremo dentro del proyecto blanquiverde. Muy lejos queda todavía el récord histórico de Simonet, líder absoluto del ranking con 316 encuentros, pero la trayectoria de Carracedo ya le ha permitido hacerse un hueco entre los nombres más estables de las últimas décadas.

A sus 30 años, el catalán afronta una nueva pretemporada sin el cartel de fichaje ni la necesidad de reivindicarse. Su reto ahora es diferente. Consiste en mantener una titularidad que ha sabido conservar durante cuatro campañas consecutivas y demostrar, una vez más, que sigue siendo una de las piezas más fiables del Córdoba de Iván Ania. Porque en un equipo que cambia cada verano, Christian Carracedo continúa siendo una de las pocas certezas.