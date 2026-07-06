Carlos Albarrán se abre a la posibilidad de jugar de central en el Córdoba CF

Uno de los capitanes del Córdoba CF, Carlos Albarrán, compareció ante la prensa en el regreso a la actividad con la llegada de los reconocimientos médicos. El bloque blanquiverde empezará a entrenar el próximo miércoles.

A Albarrán se le vio con ganas de regresar a la rutina del equipo de entrenamientos y partidos. En su cuarta temporada en el club ya es uno no de los jugadores más veteranos del bloque que entrena Iván Ania. Un total de 102 partidos de liga ha disputado desde su llegada a Córdoba, un club con el que ya ha vivido un ascenso, el de Primera Federación a la Liga Hypermotion de hace dos años.

Albarrán manifestó sobre su vuelta al trabajo que se encuentra “con ganas de de preparar bien, de prepararnos de cara al inicio de de la temporada y eso, con ganas de que empieces ya este año”.

Albarrán, a la derecha, junto a Isma Ruiz. / Manuel Murillo

Un regreso con diez altas confirmadas

El Córdoba CF va a regresar a los entrenamientos con diez altas confirmadas, más la que podrían llegar en las próximas semanas. Albarrán ejerció de capitán al apuntar que va a ayudar para que los nuevos “se adapten lo más rápido posible, intentar acogerlos y que se sientan bien, se sientan cómodos. A partir de ahí, pues, creo que la adaptación va ser una base importante, así que estaremos con ellos”.

El zaguero blanquiverde no quiere fijar ya un objetivo para la próxima campaña, pues afirmó con cautela que “el objetivo ahora mismo es prepararse bien para que llegue todo el mundo sin lesionarse y todo el mundo bien a la primera jornada. A partir de ahí, pues, intentar ganar el primer partido y luego ya se verá”.

Sobre el calendario que le espera al Córdoba CF, Albarrán apuntó que “de momento, empezamos en Burgos y lo que nos tiene que importar es que nos preparamos bien físicamente, que llevamos un mes de de vacaciones, así que toca intentar coger la forma física lo más rápido posible y llegar de la mejor manera a la primera jornada”.

Sin problemas para jugar de lateral o central

El Córdoba CF ha fichado a dos laterales derechos nuevos, por lo que tiene más competencia que nunca en ese puesto. Como también ha llegado a jugar de lateral izquierdo y central, es una posibilidad más a la hora de saltar al campo. Albarrán apuntó sobre esta cuestión que “es verdad que han incorporado dos compañeros nuevos en esa posición y, bueno, yo, como ya sabéis, estoy a disposición del míster en lo que necesite. Si tengo que jugar de de lateral, pues jugaré de lateral, si tengo que jugar de central, de central, de lo que se necesite, así que yo para lo que necesite el míster”.

En su cuarta temporada en Córdoba, Albarrán asegura encontrarse muy a gusto en la ciudad, recalcando que para él “es importante seguir aquí”.