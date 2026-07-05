Damián Cáceres, equilibrio y trabajo para la nueva sala de máquinas del Córdoba CF

El Córdoba CF ya ha incorporado a su primer mediocentro en el mercado estival. La entidad blanquiverde ha apostado por Damián Cáceres, futbolista madrileño de 23 años que llega libre procedente del Getafe CF, en una operación con la que el club empieza a reconstruir una zona del campo especialmente castigada por las bajas del verano. Cáceres ha firmado por una temporada con opción a otra. Se trata del décimo fichaje en lo que se lleva de verano.

La necesidad de reforzar el centro del campo era evidente. La salida de jugadores importantes, con el adiós de Dani Requena como una de las pérdidas más significativas, obligaba a actuar con rapidez en una demarcación clave dentro del modelo de juego de Iván Ania. El elegido ha sido un futbolista joven, con experiencia en el fútbol profesional y con un perfil muy definido.

El estreno en Primera con el Getafe

Damián Cáceres llega a Córdoba después de haber tenido contacto reciente con la Primera División. En la pasada temporada disputó 151 minutos repartidos en tres partidos con el primer equipo del Getafe, todos ellos en las tres últimas jornadas de Liga a las órdenes de José Bordalás. Esa aparición final en la élite confirmó que el club azulón seguía viendo en él a un jugador con margen de crecimiento y proyección competitiva.

Sin embargo, su curso 2025-26 se desarrolló principalmente en el Getafe B, en Segunda Federación, donde tuvo un papel protagonista en un equipo que llegó a disputar las eliminatorias de ascenso a Primera Federación. Con el filial madrileño participó en 31 partidos, fue titular en 26, completó 23 encuentros íntegros y acumuló 2.380 minutos, lo que le convirtió en el segundo futbolista de la plantilla con más tiempo de juego. Además, firmó un gol y vio doce tarjetas, once amarillas y una roja, datos que hablan de un jugador intenso, comprometido y con presencia constante en la disputa.

Un mediocentro de perfil defensivo

Más allá de los números, el fichaje de Damián Cáceres responde a una necesidad táctica concreta. Se trata de un mediocentro de corte defensivo, un futbolista preparado para sostener al equipo desde la contención, proteger la zona central y dar equilibrio al bloque en fases sin balón.

Su perfil apunta a un jugador con capacidad para guardar la posición, ayudar en la recuperación, corregir desajustes y sostener el ritmo competitivo de los partidos desde la disciplina táctica. No es un centrocampista pensado para acumular foco en los últimos metros, sino para dar orden, energía y consistencia a la medular. En ese sentido, su llegada puede resultar especialmente útil para descargar de trabajo defensivo a Isma Ruiz, el granadino llamado a seguir siendo una referencia en la organización del juego blanquiverde.

Damián ofrece, por tanto, un tipo de mediocentro más vinculado al trabajo silencioso, al esfuerzo sin balón y a la ocupación racional de espacios. Es el perfil de futbolista que ayuda a dar estabilidad a un equipo y que permite que otros compañeros puedan soltarse más en tareas creativas.

Damián Cáceres, segundo izquierda entre los agachados, en el equipo inicial del Getafe de Primera División. / Getafe

Experiencia previa en Segunda

Aunque todavía no ha conseguido asentarse de forma definitiva en el fútbol profesional, el nuevo jugador cordobesista ya conoce la Segunda División. Antes de llegar al Getafe pasó tres temporadas vinculado a la categoría de plata: dos con el Fuenlabrada entre 2020 y 2022 y una con el Sporting de Gijón en la 2022-23.

En ese recorrido llegó a disputar doce partidos en Segunda, todos ellos con el conjunto madrileño. En el Sporting no tuvo minutos con el primer equipo en la categoría, aunque sí compitió con regularidad en el filial. También durante su etapa en Fuenlabrada alternó presencia entre el primer equipo, el filial y el juvenil, dentro de un proceso de crecimiento progresivo.

Ese bagaje convierte su llegada al Córdoba en una oportunidad importante para su carrera. El reto del mediocentro madrileño será ahora asentarse por primera vez con continuidad en la Liga Hypermotion, algo que hasta el momento no ha conseguido de manera estable.

Un fichaje con competencia de mercado

El Córdoba ha sabido moverse con rapidez para cerrar la incorporación de un jugador que, después de su aparición con el Getafe en el tramo final del curso, se había colocado en el radar de varios equipos de Segunda División. La operación refuerza la sensación de que la dirección deportiva buscaba un perfil concreto: joven, con recorrido, físicamente preparado y capaz de asumir funciones defensivas en el centro del campo.

Damián Cáceres llega, en definitiva, para aportar equilibrio, despliegue y rigor táctico a una medular que necesitaba nuevas piezas. Su misión será darle al Córdoba más presencia en la recuperación, más solidez en la contención y un apoyo constante a Isma Ruiz en la zona ancha. El club blanquiverde ya tiene a su primer mediocentro del verano.

Damián Cáceres golpea el balón, / Getafe CF

El estado de la plantilla

El Córdoba CF cuenta en estos momentos oficialmente con 28 jugadores en la plantilla, contando los que siguen con contrato en vigor de la pasada temporada (12), los fichajes (10) y los que deben presentarse en el inicio de la pretemporada por volver de cesiones (6). Las novedades en la plantilla son el lateral izquierdo Dani Tasende (exZaragoza), los laterales derechos Egoitz Muñoz (exAlavés) y Jacobo Martí (exMérida), el central Juan Gutiérrez (exMirandés), el mediocentro Damián Cáceres (exGetafe) y los atacantes Adnane Ghailan (exEuropa), Unai Sabroso (exRayo Vallecano B), Enol Rodríguez (exHuesca) y Salim El Jebari (exMirandés). El atacante Diego Bri ha vuelto al club, pues tras acabar su año en Córdoba cedido por el Atlético de Madrid, ahora ha regresado como jugador en propiedad del Córdoba CF.