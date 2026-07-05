Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF supera la barrera del 50% en la renovación de abonos
Más de 8.600 socios ya habían renovado su carné en la noche del viernes y el club mantiene un ritmo similar al de la pasada temporada, cuando alcanzó su récord de abonados
El Córdoba CF encara ya la recta final de la fase de renovación de abonos con una respuesta notable por parte de su masa social. La entidad blanquiverde cerró la jornada del viernes 3 de julio con un total de 8.616 socios que ya habían renovado su carné para la nueva temporada.
Esa cifra suponía el 49,6% del total de abonados, por lo que todo apunta a que durante la jornada del sábado el club ya ha superado la barrera del 50%. De este modo, más de la mitad de los socios cordobesistas ya han cumplido con una de las tradiciones habituales de cada verano: sellar su continuidad en El Arcángel.
El ritmo de renovaciones mantiene al Córdoba CF en una línea muy positiva. La entidad va camino de acercarse, e incluso poder alcanzar, la cifra récord de abonados registrada en la temporada 2025-26, cuando el club llegó a los 17.370 carnés.
Un ritmo similar al del récord de abonados
La evolución de la campaña recuerda a la vivida hace un año, cuando el club decidió ampliar durante unos días la fase de renovación de abonos ante la masiva respuesta de sus seguidores. Entonces, el impulso final llegó especialmente en la última semana del plazo, un escenario que podría repetirse ahora.
Este año, esa última semana de renovaciones arrancará el próximo lunes. Por el momento, los abonados del Córdoba CF tienen hasta el día 11 para renovar su carné, bien de manera presencial en las oficinas del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel o bien a través del sistema online habilitado en la página web oficial de la entidad.
Desde el club se insiste en la importancia de organizar el trámite con antelación, especialmente para quienes opten por acudir de forma presencial al estadio. La recomendación sigue siendo solicitar cita previa, ya que cada reserva permite gestionar un máximo de cuatro renovaciones.
Cita previa y renovación online
Los abonados que acudan directamente a las oficinas del estadio sin cita también podrán ser atendidos, aunque únicamente en caso de que exista disponibilidad en ese momento. Por ello, la entidad blanquiverde mantiene la cita previa como la vía más aconsejable para evitar esperas y garantizar una atención ordenada.
Al mismo tiempo, el sistema telemático continúa funcionando con normalidad. La plataforma digital del abonado permanece operativa las 24 horas del día, lo que permite completar la renovación de forma íntegramente online durante toda esta primera fase del proceso.
Con más de la mitad de su masa social ya renovada y varios días todavía por delante, el Córdoba CF afronta el tramo decisivo de la campaña con unas cifras que confirman la fidelidad de su afición y refuerzan la expectativa de otra temporada con una alta respuesta en las gradas de El Arcángel.
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