El Córdoba CF se pone en marcha repitiendo la misma cifra de fichajes que hace un año

El Córdoba CF regresa este lunes a la actividad para poner en marcha la preparación de una temporada 2026-27 cargada de expectativas. El conjunto blanquiverde afronta su tercera campaña consecutiva en el fútbol profesional con un objetivo ambicioso: acercarse de una vez por todas a la pelea por el ascenso. Al frente del proyecto volverá a estar Iván Ania, que inicia su cuarta temporada consecutiva en el banquillo cordobesista.

Curiosamente, el equipo blanquiverde regresa con diez refuerzos en la plantilla, el mismo número que hace un año en un día como el de este domingo, el previo al inicio de las revisiones médicas por parte del club.

Después de un verano corto, la plantilla vuelve al trabajo tras cinco semanas de descanso. El último compromiso oficial del equipo fue el pasado 31 de mayo, cuando cerró la temporada con un empate ante el Huesca en El Arcángel. A partir de ahí, el club ha seguido una hoja de ruta muy similar a la del verano anterior, tanto en fechas como en estructura de preparación. Los dos primeros días de actividad de la plantilla estarán reservados a los reconocimientos médicos.

Isma Ruiz, en una sesión de trabajo de la pasada campaña. / Manuel Murillo

Dos días de pruebas antes de tocar balón

Las dos primeras jornadas de esta vuelta a la actividad estarán dedicadas a los habituales reconocimientos médicos, paso previo al inicio del trabajo sobre el césped. En total, el club ha citado a 28 jugadores con contrato o vínculo activo con la entidad para este arranque de pretemporada. Las pruebas de esfuerzo las harán los jugadores en Ergodinámica a partir de las 9.30 horas de este lunes.

Entre ellos figuran los 12 futbolistas que acabaron la pasada campaña en la primera plantilla y continúan con contrato en vigor. En la portería seguirán Iker Álvarez y Carlos Marín. En defensa están citados Carlos Albarrán, Rubén Alves, Franck Fomeyem, Álex Martín e Ignasi Vilarrasa. En la medular aparece Isma Ruiz, mientras que en ataque continuarán Christian Carracedo, Adilson, Kevin Medina y Diego Percan. En los casos de Fomeyem y Adilson, ambos seguirán inmersos en sus respectivos procesos de recuperación de lass lesiones de larga duración que padecen.

También se encontrarán en la ciudad los diez fichajes cerrados hasta ahora por la entidad. El Córdoba ha incorporado hasta ahora a cuatro defensas: Dani Tasende, Egoitz Muñoz, Jacobo Martí y Juan Gutiérrez, al igual que a un mediocentro, el madrileño Damián Cáceres. En ataque han llegado Adnane Ghailan, Unai Sabroso, Enol Rodríguez, Salim El Jebari y Diego Bri, lo que da una idea de la remodelación de la plantilla que está llevando a cabo la dirección deportiva.

Regresan también los cedidos

La vuelta al trabajo contará asimismo con la presencia de los seis jugadores cedidos durante la pasada campaña en equipos de Primera Federación. Se trata del portero Ramón Vila, el central Matías Barboza, el centrocampista Ntij y los atacantes Mariano Carmona, George Andrews y Víctor Sánchez, futbolistas que deberán intentar convencer al cuerpo técnico durante las próximas semanas, aunque alguno de ellos posiblemente ni siquiera inicie el trabajo a las órdenes del técnico blanquiverde y saldrán directamente a su nuevo club en forma de nueva cesión.

Los entrenamientos comenzarán oficialmente este miércoles en la Ciudad Deportiva, y todo apunta a que algunas de las primeras sesiones volverán a desarrollarse a puertas abiertas, como ya ha ocurrido en anteriores veranos desde la llegada de Ania al banquillo.

Oliva, stage y amistosos

Posteriormente habrá una concentración de pretemporada entre los días 27 de julio y 2 de agosto en la localidad de Oliva (Valencia), en concreto, en el Oliva Nova Beach & Golf Hotel. Esos días podría jugar un encuentro amistoso en las instalaciones del hotel, lo que ya ocurrió hace un año. Esta concentración durará dos días menos que en 2025.

El conjunto blanquiverde disputará entre cinco y seis amistosos de pretemporada. Uno podría ser contra el filial, lo que ya ocurrió en la pretemporada del 2025. Por el momento ha anunciado el más importante de todos, el Trofeo Puertas de Córdoba, que jugará el 23 de julio en El Arcángel con el Sevilla FC de Primera como adversario.

Seis semanas para ensamblar un bloque con muchas novedades

El gran reto de Iván Ania durante estas seis semanas de trabajo será ensamblar una plantilla con muchas caras nuevas y acelerar la integración de los refuerzos dentro del núcleo que permanece de la temporada pasada. El técnico tendrá que construir automatismos, ajustar mecanismos tácticos y elevar el tono físico del grupo para llegar en las mejores condiciones posibles al debut liguero, fijado para el fin de semana del 16 de agosto en El Plantío, frente al Real Burgos.

El calor cordobés volverá a ser un factor determinante en este arranque de preparación, por lo que los entrenamientos estarán condicionados por la necesidad de buscar horarios en los que las temperaturas resulten algo más llevaderas.

La afición no falla

Mientras el equipo vuelve a ponerse en marcha, el cordobesismo sigue respondiendo en la campaña de abonados. Más de 9.000 aficionados han renovado ya su carné en esta primera fase, que permanecerá abierta hasta el próximo 11 de julio. El dato vuelve a colocar al Córdoba CF entre los clubes con mayor respaldo social de la categoría.

El balón aún no ha echado a rodar de manera oficial, pero el Córdoba ya está otra vez en marcha. En el vestuario comienza una nueva cuenta atrás. En la grada, la ilusión hace tiempo que empezó.