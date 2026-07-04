La insistencia tiene premio: Salim El Jebari llega al Córdoba CF

El Córdoba CF anunció oficialmente la contratación del extremo izquierdo Salim El Jebari, que en la última temporada vistió la camiseta del Mirandés, mismo equipo de otro fichaje para esta temporada en clave blanquiverde: el central Juan Gutiérrez. El Jebari ha firmado por dos temporadas.

Salim El Jebari, de 22 años, es un extremo hispano-marroquí –internacional en categorías inferiores de Marruecos- que ya tuvo una primera experiencia en la categoría de plata durante la segunda mitad del curso 2024-25, cuando fue cedido al Cartagena en el mercado invernal de dicha temporada por el Atlético de Madrid. En el club departamental dispuso de continuidad a pesar del complicado contexto de la pasada temporada, en la que acabó descendiendo. Antes, en la campaña 23-24, llegó a debutar en Primera con el Atlético de Madrid en un partido contra el Cádiz.

Salim El Jebari controla el balón en su etapa en el Cartagena. / CÓRDOBA

Su estreno en la Liga Hypermotion

En su paso por el conjunto albinegro sumó 16 apariciones, dos goles y dos asistencias, lo que despertó el interés de varios clubes, entre ellos el Córdoba CF. En aquella coyuntura, el Atlético de Madrid buscó una nueva cesión para que el jugador mantuviera esa progresión. El Córdoba CF era uno de los equipos que se posicionó para optar a dicha incorporación, que sería en préstamo, junto a otros clubes de la categoría, como el Deportivo, el Mirandés, el Albacete y el Huesca. La opción de un traspaso definitivo era entonces descartada por la entidad rojiblanca, no obstante, que quería mantener en propiedad al atacante nacido en Madrid.

Finalmente, el Atlético se decantó por el club de Anduva y el Córdoba CF no dejó de seguir al extremo izquierdo, también en una temporada en la que como jabato ha estado algo más irregular, aunque ha finalizado la campaña brillando. Así, en la entidad blanquiverde se ha insistido en lograr sus servicios y, en esta ocasión, la insistencia ha tenido premio. Durante la pasada campaña saltó al campo en 33 partidos, 17 de ellos como titular, acumulando 1.611 minutos, un gol y cuatro asistencias a lo largo de la campaña.

La entidad blanquiverde ha insistido en su fichaje hasta conseguirlo, convencida de que se trata de un futbolista con margen de crecimiento y con cualidades muy valiosas para el modelo ofensivo del equipo. Su capacidad para jugar abierto, romper líneas, atacar espacios y aportar desborde desde la izquierda le convierten en una pieza especialmente interesante para el nuevo proyecto.

Un jugador eléctrico en ataque

Con la llegada de Salim El Jebari, el Córdoba incorpora un extremo joven, con experiencia ya en la categoría y con condiciones para ofrecer profundidad y dinamismo a su ataque. Un refuerzo perseguido desde hace tiempo y que ahora sí vestirá de blanquiverde.

Salim El Jebari es un futbolista de banda, diestro, de perfil vertical y bastante asociado al uno contra uno. En la última temporada, la 2025-26 con el Mirandés en Segunda, actuó sobre todo como extremo izquierdo, aunque también puede caer a derecha o jugar en zonas interiores de ataque.

El Jebari es un extremo de ritmo, conducción y desborde. No es tanto un finalizador puro como un jugador para agitar partidos, recibir abierto, encarar, ganar metros y generar ventaja desde banda. De hecho, cuando llegó al Cartagena en enero de 2025 ya fue presentado como un jugador que aportaba velocidad y capacidad de desborde, con preferencia por partir desde la izquierda aunque con capacidad para jugar en ambas bandas.

Un revulsivo para cambiar el ritmo de los partidos

En el Mirandés tuvo un rol bastante claro durante buena parte del curso: revulsivo. De hecho ha destacado por su capacidad para cambiar el ritmo de los partidos desde el banquillo. Eso encaja con su perfil: jugador útil cuando el partido se rompe, cuando hay espacios o cuando el equipo necesita piernas frescas para atacar laterales cansados.

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El estado de la plantilla

El Córdoba CF cuenta en estos momentos oficialmente con 27 jugadores en la plantilla, contando los que siguen con contrato en vigor de la pasada temporada (12), los fichajes (9) y los que deben presentarse en el inicio de la pretemporada por volver de cesiones (6). Las novedades en la plantilla son el lateral izquierdo Dani Tasende (exZaragoza), los laterales derechos Egoitz Muñoz (exAlavés) y Jacobo Martí (exMérida), el central Juan Gutiérrez (exMirandés) y los atacantes Adnane Ghailan (exEuropa), Unai Sabroso (exRayo Vallecano B), Enol Rodríguez (exHuesca) y Salim El Jebari (exMirandés). El atacante Diego Bri ha vuelto al club, pues tras acabar su año en Córdoba cedido por el Atlético de Madrid, ahora ha regresado como jugador en propiedad del Córdoba CF.