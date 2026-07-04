El Córdoba CF oficializa las fechas básicas de la pretemporada que se avecina

El Córdoba CF ya ha trazado las líneas maestras de la pretemporada 2026-27. A la espera de que se cierre y haga oficial el calendario completo de amistosos del verano, la entidad blanquiverde ya ha definido las primeras fechas de una pretemporada que volverá a estar dirigida por Iván Ania y que mantendrá una estructura muy similar a la de campañas anteriores.

El equipo cordobés iniciará oficialmente los entrenamientos el próximo miércoles 8 de julio, día en el que echará a rodar el nuevo bloque cordobesista. Antes de volver al trabajo sobre el terreno de juego, la plantilla deberá hacerse los reconocimientos médicos los días 6 y 7 de julio, en principio en el Hospital San Juan de Dios.

El diseño de la pretemporada será muy similar a la de la campaña anterior, pues de hecho volverá a entrenar solo un día antes que en el anterior, cuando regresó al trabajo el 9 de julio, igualmente en un miércoles. Iván Ania se ve que quedó satisfecho con el desarrollo de la fase de preparación, por lo que va a repetir con una apuesta similar. En torno a 40 días durará la pretemporada blanquiverde.

Los jugadores del Córdoba CF, en un entrenamiento de la pasada campaña. / Víctor Castro

Posibles entrenamientos a puertas abiertas en los primeros días

Los primeros días de entrenamiento se desarrollarán probablemente en la Ciudad Deportiva y algunos de ellos a puertas abiertas, al igual que en la campaña anterior. De esta forma, los aficionados podrán seguir de cerca a los jugadores, sobre todo a los nuevos, siete en estos momentos (los defensas Dani Tasende, Egoitz Muñoz, Jacobo Martí y Juan Gutiérrez y los atacantes Adnane Ghailan, Unai Sabroso y Enol Rodríguez).

Otra de las dinámicas clásicas del verano volverá a ser la concentración de pretemporada. El Córdoba repetirá la sede, de nuevo el Oliva Nova Beach & Golf Resort, en la localidad valenciana de Oliva, tal y como informó este periódico hace semanas. Se trata del mismo complejo hotelero-deportivo en el que ya trabajó durante la preparación del curso pasado. Del 27 de julio al 2 de agosto estará allí la expedición cordobesista. Durante esos días podría jugar allí un amistoso, como ya sucedió en la pretemporada 25-26.

El cuerpo técnico se encuentra trabajando también en la confección de un calendario de partidos amistosos acorde con un equipo de la Liga Hypermotion. Hace un año jugó cinco, por lo que la cifra se espera que sea muy similar.

Isma Ruiz, en un entrenamiento. / A.J. González

Ante el Sevilla en el Trofeo Puertas de Córdoba

Por ahora, solo existe un compromiso plenamente confirmado de manera oficial. Será el 23 de julio, cuando el conjunto de Iván Ania reciba en El Arcángel al Sevilla FC, equipo de Primera División, con motivo de la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba. Ese encuentro servirá además como presentación oficial del equipo ante su afición. Se espera que los jugadores que entrena Iván Ania ya usen las nuevas equipaciones de la temporada 26-27 en ese choque.

Inicialmente, el choque está previsto para las 21.00 horas, aunque el horario todavía podría sufrir alguna modificación, según las necesidades de los dos equipos. Como en anteriores ediciones, el club prevé mantener una política de precios simbólicos para los abonados de la temporada 2026-27, mientras que el público general también podrá acceder con entradas a un coste igualmente asequible, aunque lógicamente con un precio superior al de los abonados blanquiverdes.

El Córdoba ya tiene así definida la base de su preparación estival. Falta conocer el resto de amistosos, pero el nuevo proyecto blanquiverde ya tiene fecha de arranque, destino de concentración y primer gran examen veraniego ante un rival de máxima exigencia.