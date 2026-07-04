Un calendario extraño para la tercera campaña seguida del Córdoba CF en la Liga Hypermotion

El Córdoba CF ya conoce su calendario de la temporada 26-27 en la Liga Hypermotion, la tercera consecutiva en el fútbol profesional. El bloque cordobés iniciará la competición el fin de semana del 16 de agosto en Burgos y la terminará el fin de semana del 6 de junio en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, frente al Sporting de Gijón.

El estreno en Burgos

El estreno liguero llegará en un escenario siempre exigente como El Plantío, casa del Burgos, un rival que afronta la nueva campaña con cambios en su banquillo. El vasco Sergio Francisco ha tomado el relevo de Luis Miguel Ramis, que puso fin a su etapa tras aceptar la propuesta del Osasuna en Primera División.

Varios jugadores del Córdoba CF celebran un gol. / Manuel Murillo

Dos partidos seguidos como local en agosto

El conjunto blanquiverde afrontará a continuación la primera rareza del calendario, con dos partidos seguidos como local, ambos todavía en el mes de agosto. Primero recibirá al descendido Girona, uno de los favoritos en la lucha por el ascenso, que en la próxima campaña va a dirigir el vigués Quique Álvarez tras irse Míchel al Ajax. Por Córdoba pasará un equipo que hace apenas 18 meses se encontraba disputando partidos de la Liga de Campeones.

Ante el Granada jugará en la tercera jornada el primero de los seis derbis andaluces que le esperan, un Granada que entrenará de nuevo Pacheta y que intentará mejorar la discreta campaña anterior.

Ese inicio deja ya una de las primeras singularidades del calendario: dos partidos seguidos en El Arcángel en agosto, en pleno verano, con las altas temperaturas todavía muy presentes y parte de la ciudad fuera en periodo vacacional. Es una circunstancia poco natural desde el punto de vista ambiental, aunque cada vez más posible por el diseño asimétrico del calendario. Lo lógico sería que en este mes solo jugará un partido en El Arcángel, pero se ve que al ordenador de LaLiga no lo han programado para que tuviera en cuenta esa cuestión.

Los duelos ante los ascendidos

Posteriormente, entre las jornadas 4ª y 12ª afrontará los cuatro choques contra los cuatro conjuntos ascendidos, ante el Sabadell (4ª jornada), el Tenerife (8ª), el Eldense (9ª) y el Celta Fortuna (12ª). Eso sí, contra tres de los cuatro jugará en la primera vuelta como visitante, ya que solo recibirá a su rival tinerfeño.

Entre las jornadas 6ª y 10ª tendrá que disputar cuatro partidos sobre un total de cinco como visitante, pues jugará en los campos del Albacete, Valladolid, Eldense y Leganés y solo competirá en El Arcángel ante el Tenerife. Otra rareza más del calendario preparadao por LaLiga, en este caso, al Córdoba CF.

Hay que tener en cuenta que al Córdoba CF, siempre desde la llegada de Iván Ania, le cuesta sumar victorias en las jornadas iniciales de la temporada. Habrá que ver lo que sucede en la campaña 26-27.

Los partidos ante los descendidos de Primera

En pleno mes de noviembre, en las jornadas 14ª y 15ª, se medirá a dos de los bloques descendidos de Primera: primero visitará al Mallorca en Son Moix y después recibirá en El Arcángel al Oviedo. El cuadro balear va a iniciar etapa con Luis García en el banquillo, procedente de Las Palmas, mientras que el conjunto asturiano estará dirigido por Julián Calero, en su segunda etapa en el club, ahora como primer entrenador. El choque ante el Oviedo podría suponer además el regreso a Córdoba de Jacobo apenas medio año después de su salida.

Un inicio de segunda vuelta con derbis y choques ante favoritos

La segunda vuelta tampoco dará tregua y plantea un inicio duro de 2027 para el Córdoba CF, al menos, a priori. En sus nueve primeras jornadas, el equipo de Iván Ania tendrá que afrontar los tres derbis andaluces ante Almería, Cádiz y Granada y los tres duelos ante los equipos descendidos de Primera (Mallorca, Girona y Oviedo), entonces entre los meses de enero y marzo.

Sergi Guardiola, durante un lance del Córdoba CF-Granada de la pasada temporada. / MANUEL MURILLO

La recta final de la temporada

En las doce jornadas finales de la Liga tendrá tres partidos ante ascendidos de la Primera Federación (Eldense, Celta Fortuna y Tenerife) y contra un filial como la Real Sociedad B. Algunos de los partidos más comprometidos de esa fase de la temporada los jugará en el campo del Castellón (32ª jornada) y en los campos del Ceuta (40ª) y Las Palmas (41ª). Por tanto jugará dos choques seguidos como visitante antes de cerrar la fase regular en Córdoba contra el Sporting.

Los duelos autonómicos

Los siempre atractivos derbis andaluces los jugará el Córdoba CF entre las jornadas 3ª, la primera, y la 28ª, la última. Curiosamente, en ambos se enfrentará al Granada. Entre uno y otro le tocará verse las caras con el Almería, al que se medirá en las jornadas 5ª y 23ª, y al Cádiz, en las 16ª y 25ª.

Un grupo de aficionados animan en la grada de El Arcángel. / Manuel Murillo

Seis veces con dos partidos seguidos como local o visitante

Hasta en seis ocasiones a lo largo de la campaña jugará el Córdoba CF dos partidos seguidos como local o visitante, una circunstancia que ocurre por hacerse los calendarios asimétricos. Antes, cuando eran simétricas la primera y la segunda vuelta, apenas una o dos veces a lo largo de la temporada jugaban los dos equipos dos choques seguidos en casa y fuera.

Los jugadores que entrena Iván Ania disputarán dos duelos seguidos ante su afición en las jornadas 2ª y 3ª (Girona y Granada), 17ª y 18ª (Las Palmas y Castellón) y 24ª y 25ª (Mallorca y Cádiz). Por el contrario afrontará dos salidas seguidas en las jornadas 6ª y 7ª (Albacete y Valladolid), 9ª y 10ª (Eldense y Leganés) y 40ª y 41ª (Ceuta y Las Palmas).

Otra curiosidad que ha provocado el calendario asimétrico es que a algunos rivales se enfrentará en un periodo relativamente corto de tiempo. Contra otros, ocurrirá lo contrario. Por ejemplo, al Cádiz se lo encontrará en el césped en las jornadas 16ª y 25ª y al Mallorca en las 14ª y 24ª. Sin embargo, habrá 29 jornadas de diferencia en los choques ante el Albacete (6ª y 35ª jornada) y el Leganés (10ª y 39ª).

Un camino lleno de obstáculos

El Córdoba CF ya tiene, en definitiva, el mapa completo del curso 2026-27. Un calendario ciertamente extraño, además de largo, asimétrico, exigente y con varios tramos de máxima dificultad que obligarán al equipo de Iván Ania a ofrecer regularidad, fortaleza competitiva y capacidad de adaptación para dar un paso al frente en su tercera campaña seguida en el fútbol profesional.