Reconstruir el gol, la asignatura pendiente del Córdoba CF

La planificación deportiva del Córdoba CF avanza a buen ritmo en cuanto a incorporaciones, pero todavía tiene por delante el desafío más complejo del verano. No se trata únicamente de reforzar la plantilla, sino de recuperar el gol que ha perdido con las salidas de Adrián Fuentes, Jacobo González y Sergi Guardiola. Entre los tres firmaron 28 de los 57 tantos anotados por el conjunto de Iván Ania el pasado curso, prácticamente la mitad de la producción ofensiva de un equipo que volverá a aspirar a consolidarse en Segunda División.

Tres salidas que dejan un importante vacío

Más allá del número de futbolistas que han abandonado la disciplina blanquiverde, existe un dato que explica por sí solo la dimensión del reto al que se enfrenta la comisión deportiva. Adrián Fuentes, Jacobo y Sergi Guardiola ya no vestirán la camiseta del Córdoba CF y, con ellos, desaparecen 28 goles del equipo.

El máximo realizador fue Adrián Fuentes, autor de 14 tantos en los 2.726 minutos que disputó antes de ser traspasado al Mallorca. El delantero madrileño se convirtió en la gran referencia ofensiva del equipo durante buena parte del campeonato y cerró la temporada como el principal argumento goleador de los blanquiverdes.

También abandona El Arcángel Jacobo González, una de las piezas más utilizadas por Iván Ania. El extremo madrileño disputó 3.124 minutos, anotó nueve goles y repartió una asistencia antes de concluir su vinculación contractual y poner rumbo al Real Oviedo.

La tercera baja corresponde a Sergi Guardiola. El delantero, que ha anunciado su retirada del fútbol profesional, aportó cinco goles en los 1.493 minutos que defendió la camiseta cordobesista. Entre los tres acumularon 28 de los 57 tantos marcados por el Córdoba CF durante la pasada campaña, es decir, el 49,1% del total.

Sergi Guardiola en el partido entre el Córdoba CF y El Huesca en El Arcangel. / Manuel Murillo

El mercado apunta directamente al ataque

La dirección deportiva ha comenzado a reconstruir esa parcela ofensiva con varias incorporaciones, aunque el mercado todavía permanece abierto y todo apunta a que el trabajo no ha terminado.

Hasta la fecha, el Córdoba CF ha realizado siete fichajes, tres de ellos destinados a reforzar el ataque. El primero fue Adnane Ghailan, un futbolista polivalente capaz de actuar tanto en banda como por detrás del delantero o incluso como referencia ofensiva.

También ha llegado Unai Sabroso, una apuesta de presente y, sobre todo, de futuro. El joven atacante madrileño aterriza en El Arcángel como uno de los talentos con mayor proyección de su generación, aunque su incorporación no parece destinada, al menos de inicio, a asumir el peso goleador del equipo.

El tercer refuerzo ofensivo es Enol Rodríguez. El delantero asturiano sí responde a un perfil más cercano al de un nueve y está llamado a competir por un puesto en la punta del ataque, aunque llega tras destacar en Primera Federación y todavía debe demostrar su capacidad para trasladar ese rendimiento a una categoría tan exigente como Segunda División.

Mucho gol por reconstruir

La comparación con el pasado verano también ayuda a entender la magnitud del desafío. Entonces, Iván Ania conservaba en la plantilla a Jacobo González y el club incorporó posteriormente a dos futbolistas como Adrián Fuentes y Sergi Guardiola, que terminarían aportando 19 goles entre ambos.

En esta ocasión, el escenario es diferente. El Córdoba CF ha perdido de golpe a sus tres principales referencias ofensivas y deberá encontrar en el mercado jugadores capaces de acercarse a esos registros. No se trata únicamente de incorporar delanteros, sino de sumar futbolistas con capacidad para decidir partidos y repartir la responsabilidad goleadora entre varias posiciones.

Porque el gol sigue siendo el bien más cotizado del mercado y, probablemente, el recurso más difícil de sustituir. La dirección deportiva ha avanzado en la reconstrucción de la plantilla con siete incorporaciones, pero la sensación es que el ataque todavía necesita algún refuerzo de peso que permita compensar la salida de casi la mitad de los tantos que firmó el equipo el pasado curso.

Con varias semanas de mercado aún por delante, ese será uno de los grandes desafíos del verano en las oficinas de El Arcángel.