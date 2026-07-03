El cordobesismo ya viste al estilo de la Liga 26-27: las nuevas camisetas del Córdoba CF salen a la venta

El Córdoba CF ya ha entrado de lleno en la temporada 2026-27. Una de las citas más esperadas de cada verano ya es una realidad. Desde la mañana de este viernes, los aficionados blanquiverdes pueden adquirir las nuevas camisetas del equipo en la tienda oficial que el club posee en la calle Cruz Conde, en una jornada marcada por la expectación y la curiosidad de decenas de cordobesistas.

La primera jornada de venta de las camisetas del Córdoba CF 26-27, en imágenes / Manuel Murillo

Como suele ocurrir cada vez que se descubre la nueva piel del equipo, la puesta a la venta de las equipaciones despertó un notable interés entre aficionados y curiosos, que quisieron comprobar en persona el diseño de las camisetas que vestirán los jugadores de Iván Ania en la próxima edición de la Liga Hypermotion.

Las tres nuevas equipaciones también están ya disponibles en la página web oficial del club, donde pueden adquirirse por un precio de 69,95 euros. El Córdoba vuelve a presentar una colección en la que combina tradición, identidad local y guiños simbólicos a la ciudad.

Varios seguidores del Córdoba CF cogen la primera camiseta de la campaña 26-27. / Manuel Murillo

La primera camiseta, un homenaje a la esencia del club

La primera camiseta mantiene la esencia clásica del club y llega acompañada por un lema muy significativo en el interior del cuello: “Arte, historia y tradición”. La equipación principal conserva su identidad blanquiverde, aunque en esta ocasión presenta menos barras verticales en la parte frontal, donde apenas se aprecian dos franjas verdes. Aun así, el diseño no renuncia al sabor tradicional y gana en elegancia gracias al cuello blanco y a los detalles dorados en las mangas.

En el comunicado emitido por la entidad con motivo de su lanzamiento, el club definió esta primera elástica como la auténtica seña de identidad cordobesista, una prenda fiel a la historia del Córdoba CF y a su tradicional diseño de rayas verticales verdes y blancas, símbolo reconocible para generaciones de aficionados.

Como en el resto de las camisetas, el diseño incorpora elementos técnicos y funcionales pensados para mejorar la comodidad del jugador y del aficionado. Entre ellos destacan el logo del patrocinador técnico bordado y el escudo del club en silicona flexible, una solución concebida para evitar rozaduras sin renunciar al confort ni a la adaptabilidad.

La segunda, una imagen rompedora

La segunda equipación apuesta por una imagen más rompedora. Es de color negro y lleva impreso en su frontal parte del callejero de la capital cordobesa, en un homenaje visual a la ciudad. En el interior del cuello figura el lema “Cada calle, un latido”, una frase que refuerza ese vínculo sentimental entre el equipo y Córdoba.

El propio club explica que esta segunda camiseta incorpora como elemento central un homenaje urbano a la ciudad, con el plano de Córdoba sublimado en la prenda como símbolo del lazo entre el club, sus calles, su historia y su afición.

Fachada de la tienda del Córdoba CF con las fotos de Isma Ruiz y Diego Bri con la primera equipación de la nueva temporada. / Manuel Murillo

La tercera, un guiño al Templo Romano

La tercera camiseta, por su parte, presenta una propuesta que mezcla elegancia, identidad local y sostenibilidad. En este caso, el homenaje se dirige a uno de los emblemas patrimoniales más reconocibles de la ciudad: el Templo Romano de Córdoba.

Como detalle distintivo, en el interior del cuello aparece la inscripción “Once pilares, una pasión”, una referencia directa a las once columnas conservadas del Templo Romano, reinterpretadas como un guiño al imaginario sentimental e histórico de Córdoba.

El Córdoba CF vuelve así a convertir el lanzamiento de sus camisetas en algo más que una operación comercial. Las nuevas equipaciones buscan reforzar el sentimiento de pertenencia, conectar con la historia del club y proyectar una imagen reconocible en una temporada en la que el equipo volverá a competir en el fútbol profesional.