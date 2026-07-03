La campaña de abonados del Córdoba CF se acerca a los 9.000 socios

El Córdoba CF sigue confirmando el respaldo de su masa social en el arranque de la campaña de abonados para la temporada 2026-27. Apenas 16 días después de la apertura oficial del proceso de renovaciones, la entidad blanquiverde ya ha empezado a acercarse a la barrera de los 9.000 socios, una cifra que vuelve a poner de manifiesto la fidelidad del cordobesismo y la fortaleza del vínculo entre el club y su afición.

En concreto, el club ha confirmado este viernes que son 8.616 los abonados que han formalizado su continuidad, un registro que representa el 49,6% del límite social y logístico fijado para esta campaña. El tope vuelve a situarse en los 17.370 carnés, exactamente la misma cifra con la que se cerró la pasada temporada, después de que la entidad ampliara entonces en 300 plazas el máximo inicialmente previsto ante la elevada demanda.

Por el momento, la campaña continúa inmersa en su primera fase, reservada exclusivamente a los abonados del curso anterior. Este periodo permanecerá abierto hasta el próximo 11 de julio, fecha límite para que los socios actuales puedan renovar su localidad antes de que el proceso avance a las siguientes etapas.

Aficionados cordobeses en El Arcángel. / A.J. González

Las recomendaciones del club

Desde la entidad cordobesista se sigue recomendando a los aficionados que opten por realizar el trámite de manera presencial que soliciten cita previa, ya que cada reserva permite gestionar un máximo de cuatro renovaciones. Aquellos abonados que acudan directamente a las oficinas del estadio sin cita serán atendidos únicamente si existe disponibilidad en ese momento.

Al mismo tiempo, el sistema telemático continúa funcionando con total normalidad. La plataforma digital del abonado habilitada por el club permanece operativa las 24 horas del día, lo que permite completar la renovación de forma íntegramente online durante toda esta primera fase del proceso.

Las siguientes fases de la campaña de abonados

Una vez finalice este plazo, la campaña entrará en una segunda fase, prevista entre los días 13 y 15 de julio. Ese periodo estará destinado a los poseedores del carné Koki que, por edad, deban pasar al abono infantil, así como a los usuarios del carné “Soy Cordobesista” que deseen acceder al abono general. Aquellos que simplemente quieran renovar esta última modalidad pueden hacerlo ya dentro de la fase actualmente abierta.

Posteriormente llegarán las jornadas dedicadas a la mejora de asiento, fijadas para los días 16 y 17 de julio. Como ya sucedió en campañas anteriores, este trámite solo podrá completarse de forma presencial, una exigencia derivada de la normativa de LaLiga.

La pausa por el Trofeo Puertas de Córdoba

Tras la pausa contemplada con motivo de la celebración del Trofeo Puertas de Córdoba, el club abrirá el turno para las nuevas altas entre el 27 de julio y el 13 de agosto, siempre que todavía queden localidades disponibles dentro del límite máximo establecido.

El Córdoba CF mantiene además su apuesta por una campaña eminentemente digital, en la que la mayoría de las gestiones pueden completarse a través de la plataforma online del club. Entre ellas figuran la renovación del abono, la financiación, la elección entre carné físico o digital y la gestión de su recogida. La única excepción vuelve a ser la mejora de asiento, que deberá realizarse obligatoriamente en las oficinas del estadio.

Los horarios

Como apoyo complementario a la atención telemática, el club ha habilitado el teléfono 627 285 477 para resolver incidencias y tramitar renovaciones. Además, las taquillas de El Arcángel permanecerán abiertas de lunes a viernes, en horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, así como los sábados de 9.30 a 13.30 horas, ofreciendo distintas vías para facilitar el proceso a los aficionados.

El arranque de la campaña vuelve así a confirmar que el cordobesismo sigue respondiendo. La cifra de abonados crece con buen ritmo y refuerza la sensación de que la afición continuará siendo una de las grandes fortalezas del proyecto blanquiverde en la nueva temporada.