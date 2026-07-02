El Córdoba CF vendió jugadores por valor de 25 millones de euros en la última década

El Córdoba CF se encuentra inmerso en la confección de la plantilla de la temporada 2026-27, en la que debe dar un paso adelante y aspirar a una de las plazas de play off de ascenso a Primera División, calendario de Liga que se dio a conocer este martes.

Adri Fuentes, el último por ahora

También este martes el Córdoba CF quedó un punto más debilitado hacia ese objetivo, a la espera de los necesarios refuerzos que deberá acometer la planta noble de El Arcángel. El recién descendido Mallorca depositó en la sede de LaLiga los tres millones de euros señalados en el contrato del delantero del Córdoba CF, Adrián Fuentes, para quedar libre del compromiso y firmar así por el club bermellón por las próximas cuatro temporadas.

Adrián Fuentes celebra un gol esta temporada con el Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

Esos tres millones deben ser una importante palanca para levantar y sostener el proyecto deportivo del Córdoba CF de la 2026-27, ya que, por poner en perspectiva, igualan los otros tres millones que ingresó la entidad blanquiverde por el traspaso de Andrés Martín al Rayo Vallecano, hace ahora siete años. Además de aquellos tres millones, la entidad blanquiverde ingresó años después alguna cantidad menor por objetivos cumplidos por el hoy delantero del Racing de Santander.

"Vender para crecer"

“El Córdoba CF ha de ser un club vendedor para crecer”, dijeron públicamente todos los dirigentes blanquiverdes de las últimas décadas. Y está claro que el concepto de venta sí que se aplicó a rajatabla, ya que el Córdoba CF ha vendido activos deportivos en la última década por valor de 25 millones de euros, aproximadamente.

Andrés Martín ingresó tres millones en el Córdoba CF. / LALIGA

El récord lo sigue enarbolando Florin Andone, quien hace ahora 10 años fue traspasado por el Córdoba CF al Deportivo de A Coruña por un fijo de cuatro millones y el 30% de un futuro traspaso. La propiedad del club, entonces, (Carlos González) vendió aquel derecho años después por 1,8 millones de euros, por lo que la venta del rumano supuso casi seis millones de euros.

Florin, Guardiola, Álex Sala, Galán...

La siguiente operación con más ingreso para el Córdoba CF fue la de los traspasos, en un pack, de Sergi Guardiola y Álvaro Aguado al Valladolid en el 2019. Reconocido en sede judicial, la operación supuso un montante de 5,5 millones de euros, de los que Aguado se tasó en unos 2 millones y Sergi Guardiola en tres y medio.

Florin Andone, en un encuentro con el Córdoba CF. / LOF

Tras Florin Andone, Adri Fuentes, Andrés Martín, Álvaro Aguardo y Sergi Guardiola se sitúa Álex Sala. El barcelonés se marchó la pasada temporada al Lecce por una cifra fija que suponía para el Córdoba CF un ingreso en torno a los dos millones de euros con unas variables que, muy probablemente, no se han dado, ya que el centrocampista exblanquiverde apenas ha intervenido en la Serie A en la temporada 2026-27.

Tras Álex Sala se sitúa Carlos Isaac. El lateral derecho extremeño fue traspasado por el Córdoba CF al Widzew Lodz polaco por una cifra superior al millón de euros. De hecho, el actual Córdoba CF logró “colocar” al moralo por una cantidad superior a la que logró, hace más de ocho años, por el traspaso de Javi Galán al Huesca, tasado entonces en un millón de euros. Y tras Carlos Isaac, otro traspaso de la era Infinity (o Strive Sport, como se prefiera) en el Córdoba CF: Adrián Lapeña, por el que el Córdoba CF ingresó una cantidad en torno a los 800.000 euros por su traspaso al CSKA Sofía.

La pedrea

En la relación también se incluyen cantidades más pequeñas de otros tantos jugadores: el propio Adri Fuentes al Castellón (unos 50.000 euros), Alberto del Moral al Villarreal (en torno a los 350.000 euros), Sebas Moyano (alrededor de 250.000 euros) o José Antonio Martínez (unos 250.000 euros) y sin poder incluir a Momo Djetei, que fue traspasado al Albacete sin contraprestación dineraria, aunque sí por un porcentaje de un futuro traspaso que, al menos públicamente, se desconoce si se llegó a dar. En cualquier caso, la cifra ingresada por la entidad blanquiverde en los últimos siete años roza los ocho millones de euros, mientras que en los tres años previos a su llegada los ingresos se fueron a los más de 16, empujados, sin duda, por aquellos casi seis millones ingresados por Florin Andone.

Por lo tanto, no es aventurado asegurar que el Córdoba CF ha ingresado en la última década una cantidad en torno a los 25 millones de euros por la venta de sus activos deportivos. Que el Córdoba CF es un club vendedor es un hecho más que obvio. Ahora le resta el crecimiento que se supone que llega tras las ventas de activos deportivos, ya que una década después se encuentra situado en la misma categoría.