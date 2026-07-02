El Córdoba CF anuncia el fichaje de Diego Bri por dos temporadas

El Córdoba CF continúa inmerso en el nuevo equipo blanquiverde para la próxima temporada, 2026-27, en la que el objetivo del club del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel será el de intentar lograr una plaza del play off de ascenso a Primera División. Para ello, la comisión deportiva del club cordobesista anunció este jueves el séptimo fichaje en lo que se lleva de verano, aunque es una cara más que conocida, tanto para Iván Ania como para la afición blanquiverde.

De la cesión al contrato en propiedad

Diego Bri se ha convertido en jugador con ficha del Córdoba CF para las dos próximas temporadas, un movimiento que ya quedó definido en el contrato de cesión desde el Atlético Madrileño al Córdoba CF, el pasado verano, por el que el alicantino jugó la pasada campaña con la elástica blanquiverde.

Diego Bri, en el duelo ante el Huesca de esta temporada en El Arcángel. / Manuel Murillo

Una temporada que ha sido toda una montaña rusa para el zurdo cordobesista. De vivir prácticamente en el ostracismo logró minutos, incluso titularidades, pero no en su demarcación natural, sino como lateral zurdo. Esa posición le abrió la puerta a que Iván Ania le tuviera en cuenta para otras posiciones, más habituales en su carrera y más cercanas al área rival.

De extremo a lateral

En aquellos momentos, el jugador cedido por el Atlético Madrileño reconoció que navegaba por aguas especialmente densas desde su traslado forzoso a la zaga, ante la oleada de bajas «Me siento más cómodo como extremo, es obvio, llevo jugando toda la vida allí. Yo lo que quiero jugar, no tengo problema, pero obviamente a mí me gusta ser extremo. Estoy intentando mejorar mi faceta defensiva, no la había trabajado mucho. Lo estoy intentando hacer bien, creo que lo hago. Cada día trato de mejorar. Es cuestión de querer y lo estamos queriendo», admitió en aquellos momentos.

Diego Bri inició su carrera en el fútbol en los escalafones inferiores del Elche. En la temporada 2020-21 se estrenó con el primer equipo del Elche en Copa del Rey, en una eliminatoria contra el Extremadura . Ya en el 2022 llegó al Atlético de Madrid, en cuyo filial se convirtió en uno de los hombres más destacados, aunque su mala suerte con determinadas lesiones le impidió una mayuor progresión. Ya el pasado verano, el Córdoba cF solicitó su cesión al Atlético Madrileño y la pasada temporada firmó una campaña de menos a más, dejando la impronta de hombre polivalente que puede ser utilizado en varias posiciones.

El extremo alicantino firma ahora con el Córdoba CF por dos temporadas, hasta el final de la temporada 2027-28, convirtiéndose así en la octava incorporación de la entidad blanquiverde en la actual ventana estival de fichajes, después de anunciarse los nombres de Daniel Tasende, Adnane Ghailan, Egoitz Muñoz, Unai Sabroso, Jacobo Martí, Enol Rodríguez y Juan Gutiérrez..