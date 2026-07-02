"Cada calle, un latido": el Córdoba CF presenta su segunda vestimenta, un homenaje a rincones emblemáticos de Córdoba

El Córdoba CF informó a través de sus medios oficiales del lanzamiento de su segunda vestimenta, que lucirá el conjunto blanquiverde para la temporada 2026-27, al igual que ya hiciera este miércoles con la tercera camiseta, en color granate. Realizada por el mismo proveedor técnico que la pasada campaña, la camiseta es de color negro y lleva impreso parte del callejero de la capital cordobesa, con un lema en el cuello: "Cada calle, un latido".

Negro y dorado

Así, en el comunicado emitido por el club de El Arcángel, se asegura que esta segunda vestimenta para la temporada 2026-27 posee "un diseño que apuesta por la sobriedad, la elegancia y la identidad cordobesa, con una estética en negro y detalles en dorado que refuerzan su carácter distintivo".

Imagen de la segunda camiseta del Córdoba CF para la temporada 2026-27. / CÓRDOBA

El club blanquiverde amplía la información y señala que "la nueva camiseta incorpora como elemento central un homenaje a la ciudad de Córdoba, con el plano urbano sublimado en la parte frontal de la prenda, simbolizando el vínculo del club con sus calles, su historia y su afición".

Posteriormente, la nota entra en los detalles de confección de la prenda: "En cuanto a su diseño, la equipación presenta cuello redondo elaborado en canalé elástico, con un detalle frontal decorativo y acabados en contraste que aportan personalidad al conjunto. Los puños están confeccionados en tejido rib, garantizando un ajuste cómodo y funcional", informando además de que la segunda camiseta del Córdoba CF para la próxima campaña "está fabricada en tejido jacquard 100% poliéster reciclado, una combinación de innovación y sostenibilidad que ofrece ligereza, resistencia y un alto rendimiento deportivo. Su estructura técnica favorece la transpirabilidad y el confort, mientras que la tecnología micro-mesh system, ubicada en las zonas de mayor sudoración, ayuda a regular la humedad y mantener una temperatura corporal estable durante el esfuerzo". Terminando con los detalles técnicos, el Córdoba CF recuerda que el logotipo del espónsor técnico va bordado y el escudo del club realizado en silicona.

"Cada calle, un latido"

Asimismo, el Córdoba CF explica que la vestimenta lleva en su cuello el lema "Cada calle, un latido”, lo que supone "un guiño simbólico a la conexión entre la ciudad y su afición, representando la pasión que recorre Córdoba en cada rincón".

Finalmente, el Córdoba CF asegura en su comunicado que con esta segunda vestimenta, el club de El Arcángel "refuerza su identidad visual con una propuesta elegante y contemporánea que une ciudad, club y sentimiento en una sola prenda".

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Esta segunda camiseta del Córdoba CF, al igual que la tercera, que se hizo pública este miércoles, se pondrá a la venta este viernes por la mañana en la tienda oficial del club, en la calle Cruz Conde, así como online, a través de tienda.cordobacf.com