"Arte, historia y tradición": el Córdoba CF muestra la camiseta blanquiverde de la temporada 2026-27

"Arte, historia y tradición". El Córdoba CF aportó un nuevo lema, en este caso, el que acompañará en el interior del cuello de su primera camiseta para la temporada 2026-27 y que completa el trío de vestimentas que ha ido presentando en las últimas 48 horas, que comenzarán a venderse desde este viernes, tanto online, en tienda.cordobacf.com, como en la tienda oficial del club de El Arcángel, en la calle Cruz Conde.

Tradición

En este caso, la clásica blanquiverde ha mantenido su clasicismo, aunque cierto es que con menos barras verticales, ya que apenas se le ven dos verdes en el frontal. No obstante, el sabor tradicional de lo que es la primera camiseta del Córdoba CF no se pierde, en absoluto, y gana en elegancia con el cuello blanco y los bordes dorados en las mangas.

Detalles de la primera vestimenta del Córdoba CF para la temporada 2026-27. / CÓRDOBA

En el comunicado oficial del Córdoba CF que acompaña a su puesta de largo, el club blanquiverde asegura que esta primera vestimenta es "la auténtica seña de identidad del club, que regresa fiel a su historia con el tradicional diseño de rayas verticales blancas y verdes, símbolo inconfundible de generaciones de cordobesistas".

La nota prosigue relatando que, "más que una camiseta, esta nueva piel representa la continuidad de una herencia que une pasado y presente. El diseño incorpora además un homenaje al arte, la historia y la tradición de Córdoba, con un patrón gráfico exclusivo aplicado en la espalda mediante la técnica embossed, que reproduce la azulejería cordobesa tradicional. El relieve del tejido aporta un efecto tridimensional que aporta personalidad, textura y profundidad al diseño".

Cuello polo

El Córdoba CF remarca que se observa el "clásico cuello tipo polo en tejido rib, que refuerza su carácter distinguido sin renunciar a la funcionalidad deportiva. Su corte se adapta al movimiento del jugador, ofreciendo libertad y comodidad en el terreno de juego. La camiseta está confeccionada en tejido 100% poliéster reciclado, un material ligero, resistente y comprometido con la sostenibilidad. En las zonas de mayor sudoración incorpora la tecnología micro-mesh system, que favorece la transpirabilidad, regula la humedad y ayuda a mantener una temperatura corporal estable durante el esfuerzo".

Al igual que en las otras vestimentas, la nota refiere los detalles que completan la camiseta, con el logo del espónsor técnico bordado y el escudo del club, realizado en silicona flexible, pensado para evitar rozaduras sin perder confort ni adaptabilidad.

Asimismo, el comunicado señala que "en el interior del cuello, como firma emocional de la equipación, se incluye la inscripción “Arte, historia y tradición”, un guiño directo a las raíces culturales de Córdoba y a la esencia que inspira este diseño".

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Finalmente, la nota finaliza indicando que la camiseta "no solo viste al equipo, sino que representa la identidad más pura del club y de su ciudad".