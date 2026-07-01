El Córdoba CF supera los 6.300 abonados tras poco más de dos semanas de campaña

La campaña de abonados del Córdoba CF continúa avanzando con paso firme. El club anunció este miércoles que ya son 6.391 los socios que han renovado su compromiso con la entidad cuando se cumplen algo más de dos semanas desde la apertura del plazo. El dato supone un incremento de 1.385 abonados respecto al balance ofrecido hace siete días y mantiene una evolución estable en un verano en el que el ritmo está siendo menos explosivo que en campañas anteriores, aunque sin perder regularidad.

Un crecimiento sostenido

El tercer balance de la campaña confirma que la respuesta de la afición blanquiverde sigue siendo positiva. Después de cerrar la segunda semana con 5.006 abonados, el Córdoba CF ha añadido casi 1.400 renovaciones en apenas siete días, alcanzando una cifra de 6.391 socios.

El incremento permite mantener una media próxima a los 500 abonados diarios desde que comenzó el proceso de renovaciones. Se trata de un ritmo ligeramente inferior al registrado en algunas campañas anteriores, cuando el efecto del ascenso y la ilusión deportiva provocaron un aluvión de renovaciones en los primeros días, pero la evolución de este curso presenta una característica que el club también valora: la ausencia de frenazos significativos.

Las cifras muestran una progresión constante conforme avanzan las semanas, sin los picos de otras campañas, aunque también sin síntomas de estancamiento.

La referencia de la pasada temporada

El pasado verano, al cierre de la segunda semana, la entidad se movía ya en cifras cercanas a los 7.000 abonados. Sin embargo, fue en las semanas posteriores cuando la campaña experimentó un crecimiento mucho más acusado, hasta alcanzar las 13.636 renovaciones al término de la cuarta semana.

Ese precedente demuestra que una parte importante de las renovaciones suele concentrarse conforme se aproxima el cierre del plazo para los antiguos abonados, por lo que las cifras actuales todavía ofrecen un amplio margen de crecimiento antes de extraer conclusiones definitivas.

Las renovaciones, hasta el 11 de julio

La campaña vuelve a desarrollarse con un objetivo muy claro: acercarse a los 17.370 abonados que el Córdoba CF alcanzó la pasada temporada, una cifra que supuso un récord histórico para la entidad.

La campaña de abonados permanece todavía inmersa en su primera fase, reservada exclusivamente a los socios de la pasada temporada. El plazo para renovar el carné y conservar la localidad permanecerá abierto hasta el próximo 11 de julio, fecha límite fijada por el Córdoba CF antes de dar paso a las siguientes etapas del proceso.

El club mantiene la recomendación de solicitar cita previa para todos aquellos aficionados que prefieran realizar la renovación de forma presencial en las taquillas de El Arcángel. Cada reserva permite tramitar un máximo de cuatro abonos, mientras que quienes acudan sin cita únicamente serán atendidos si existe disponibilidad en ese momento.

Paralelamente, la entidad recuerda que todo el proceso también puede completarse de manera telemática a través de la plataforma habilitada en su página web, disponible las 24 horas del día durante este primer periodo de la campaña.

Con las renovaciones aún abiertas durante más de una semana, el Córdoba CF espera mantener la progresión registrada hasta ahora y seguir incrementando una cifra que ya alcanza los 6.391 abonados.