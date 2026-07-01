El Córdoba CF presenta por redes sociales su tercera equipación para la temporada 2026-27

El Córdoba CF informó a través de sus medios oficiales la tercera vestimenta que lucirá el conjunto blanquiverde para la temporada 2026-27. Realizada por el mismo proveedor técnico que la pasada campaña, la camiseta es de color granate y representa un homenaje al Templo romano de Córdoba. Así, en el comunicado emitido por el club de El Arcángel, se asegura que la tercera camiseta para la próxima campaña muestra "un diseño que combina elegancia, identidad local y sostenibilidad, con un homenaje a uno de los grandes referentes patrimoniales de la ciudad: el Templo Romano de Córdoba".

Templo Romano

La nota continúa ampliando que "la nueva camiseta presenta un elegante color granate como base, acompañado de detalles en tono crudo, inspirados en la estética de las columnas del antiguo Templo Romano, uno de los conjuntos arqueológicos más emblemáticos de la ciudad. En el apartado técnico, la prenda incorpora cuello redondo y puños confeccionados en tejido de canalé elástico, ofreciendo comodidad y un ajuste moderno".

Asimismo, el Córdoba CF informa de que "la equipación está confeccionada en tejido 100% poliéster reciclado, reforzando el compromiso del club con la sostenibilidad. Su estructura ligera y resistente mejora la transpirabilidad y el confort durante la actividad deportiva. Además, en las zonas de mayor acumulación de sudor incorpora la tecnología micro-mesh system, que regula la humedad y ayuda a mantener una temperatura corporal estable en los momentos de mayor exigencia".

A la venta desde este viernes

Asimismo, la camiseta se completa con el logotipo del proveedor, que aparece bordado, mientras que el escudo del Córdoba CF está realizado en silicona transparente para reducir rozaduras sin afectar a la flexibilidad de la prenda.

Como elemento distintivo, en el interior del cuello se incluye la inscripción “Once pilares, una pasión”, un guiño simbólico a las once columnas conservadas del Templo Romano de Córdoba, reinterpretadas como parte del imaginario histórico y emocional de la ciudad.

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Con esta tercera camiseta, "el Córdoba CF refuerza su vínculo con la historia de Córdoba, reinterpretando uno de sus símbolos patrimoniales más reconocibles desde una perspectiva moderna, deportiva y sostenible", finaliza la nota del Córdoba CF, que detalla que desde este viernes los aficionados podrán adquirirla, tanto en la tienda oficial del club, situada en la calle Cruz Conde, como telemáticamente, en cordobacf.com.