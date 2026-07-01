El Córdoba CF apunta a otra joya del Real Betis: José Antonio Morante entra en escena

El Córdoba CF sigue rastreando el mercado en busca de talento joven. Tras un inicio de verano marcado por incorporaciones de perfil emergente, así como por un amplio capítulo de salidas, la comisión deportiva blanquiverde habría puesto ahora sus ojos en José Antonio Morante, una de las grandes promesas del Real Betis, cuya situación deportiva invita a buscar un nuevo destino para continuar con su progresión.

El extremo sevillano, de apenas 19 años, viene de completar una temporada de irrupción en el Betis Deportivo. Después de dar el salto al filial heliopolitano, se convirtió rápidamente en una de sus referencias ofensivas, firmando siete goles en Primera Federación pese al descenso del conjunto verdiblanco a Segunda RFEF. Un escenario que, unido al hecho de que el primer equipo disputará la próxima edición de la Liga de Campeones, reduce notablemente sus opciones de tener continuidad al máximo nivel, motivo por el que la entidad heliopolitana estudia una cesión que le permita seguir creciendo.

En ese contexto, aparece el interés del club de El Arcángel. Las buenas relaciones existentes entre el director deportivo califal, Juan Gutiérrez «Juanito», y el conjunto bético podrían convertirse en un factor importante para facilitar una operación que, en principio, se plantearía mediante una cesión simple. No obstante, el cuadro blanquiverde no está solo en la carrera, ya que el Cádiz también ha mostrado interés en el atacante.

Internacional sub-19 en plena explosión

Los números del pasado curso respaldan la progresión de Morante. Además de sus siete tantos con el filial, el atacante añadió cuatro goles con el Juvenil División de Honor, participó en la Youth League y cerró la campaña con 14 dianas y cinco asistencias en 44 partidos entre todas las competiciones.

Su crecimiento también le abrió las puertas del primer equipo. El pasado mes de enero debutó en competición europea disputando los minutos finales del encuentro frente al PAOK, al tiempo que se convirtió en un habitual de las convocatorias de Manuel Pellegrini. Además, forma parte de la selección española sub-19 dirigida por Paco Gallardo, donde comparte vestuario con el central adamuceño Andrés Cuenca. De hecho, actualmente se encuentra concentrado en Wrexham para disputar el Campeonato de Europa de la categoría, torneo que comenzó de forma brillante al firmar un doblete en la contundente victoria frente a Gales (0-7).

Hijo del reconocido torero sevillano José Antonio Morante Camacho, más conocido como Morante de la Puebla, el joven extremo reúne muchas de las condiciones que viene buscando el Córdoba CF en este mercado: juventud, proyección, cierto grado de experiencia -pese a su corta edad- y margen de crecimiento. Una nueva apuesta de futuro que, por ahora, permanece en fase de sondeo activo.