La peña del Córdoba CF de Llano del Espinar reúne a más de media localidad en una multitudinaria cena de convivencia

La Peña del Córdoba CF de Llano del Espinar volvió a demostrar el arraigo del sentimiento blanquiverde en la provincia con la celebración de su tradicional cena de convivencia, una cita que reunió a más de doscientas personas en un ambiente marcado por el cordobesismo y la participación vecinal. El colectivo, que cuenta actualmente con 248 socios, congregó a peñistas, familiares y vecinos en una de las actividades más señaladas de su calendario anual. Todo, además, dentro del marco de una pedanía que apenas suma 452 habitantes, por lo que estuvieron presentes prácticamente más de la mitad de sus vecinos.

Unión y convivencia

El encuentro sirvió, un año más, para estrechar lazos entre los aficionados del Córdoba CF y reforzar el papel de la peña como punto de encuentro para los seguidores blanquiverdes de la zona. La velada transcurrió en un ambiente festivo, combinando la convivencia entre los asistentes con distintas actividades organizadas para la ocasión.

La cita, presentada por el presidente de la Gran Peña Cordobesista de Castro del Río, Cristóbal Gálvez, contó además con representación institucional, con la presencia, entre otras personalidades, del presidente de la Federación de Peñas del Córdoba CF, José Luis Yergo. También intervinieron Julio Criado, alcalde de Castro del Río; Manuel Merino, portavoz de Izquierda Unida de Castro del Río; así como Juan Ballesta, presidente de la peña de Llano del Espinar.

Todos ellos fueron partícipes de una velada que también tuvo espacio para los reconocimientos y los habituales sorteos entre los asistentes, poniendo el broche a una jornada de celebración que ya se ha convertido en una parada clásica del calendario social veraniego en clave blanquiverde dentro de la provincia.