El Mallorca deposita la cláusula y se lleva a Adrián Fuentes: el Córdoba CF pierde a su pichichi

El primer gran culebrón del verano en El Arcángel ya tiene su desenlace. Adrián Fuentes no continuará en el Córdoba CF la próxima temporada. La entidad blanquiverde traspasa al futbolista a un Mallorca que este martes depositó la cláusula de rescisión de tres millones de euros del delantero madrileño, culminando así una operación que se intuía posible desde las últimas fechas y que finalmente se ha cerrado sin margen para la negociación, tal y como había advertido el club desde el inicio del mercado.

La salida del «18» supone un golpe deportivo de calado para el proyecto de Iván Ania. El atacante, que contaba con vinculación vigente hasta junio de 2027, abandona Córdoba después de firmar una sobresaliente primera campaña en el fútbol profesional, en la que se convirtió en la gran referencia ofensiva del equipo. Sus 14 goles y tres asistencias le permitieron acabar como máximo realizador blanquiverde y como una de las irrupciones más destacadas de LaLiga Hypermotion, despertando el interés de varios clubes tras su explosión en la categoría.

Aunque el Girona también se incorporó recientemente a la carrera por hacerse con sus servicios, ha sido finalmente el combinado mallorquín, igualmente recién descendido a Segunda, el que ha terminado llevándose al delantero tras asumir el coste íntegro de su cláusula. El conjunto balear ya seguía muy de cerca al ex del Tarazona desde las primeras semanas del mercado y ha acabado convirtiéndolo en una de sus grandes apuestas para buscar el regreso inmediato a LaLiga EASports.

El Córdoba CF deberá acudir al mercado

La salida de Adrián Fuentes -que ya se marchó traspasado en su primera etapa, entonces al Castellón por alrededor de 50.000 euros- obliga ahora al Córdoba CF a reconstruir una parcela ofensiva que pierde a su principal argumento goleador. La operación deja un importante ingreso económico en las arcas de la entidad, pero también la necesidad de encontrar un relevo de garantías para uno de los futbolistas más determinantes del último ejercicio en clave califal.

En ese escenario, el club ya llevaba tiempo trabajando con distintos planes de contingencia ante la posibilidad de que algún equipo abonara el pase del delantero. Uno de los nombres que ha cobrado fuerza en los últimos días es el de Álex Forés, atacante del Villarreal que gusta desde hace tiempo a la comisión deportiva y cuyo perfil encaja en la idea de juego de Iván Ania. Además, la entidad ya había reforzado la delantera con la incorporación de Enol Rodríguez, procedente del Huesca, mientras que el joven Unai Sabroso, fichado desde el Rayo Vallecano B, apunta inicialmente a salir cedido tras completar la pretemporada.

Fuentes, durante un encuentro del Córdoba CF de la 2025-2026 en El Arcángel. / A.J. González

No todo irá al límite salarial

Más allá del propio traspaso, la operación también presenta importantes implicaciones contables. Al ingresar el club bermellón su cláusula en LaLiga el 30 de junio, última fecha del ejercicio económico 2025-2026, el desembolso realizado por el Mallorca computará dentro de la temporada recién finalizada. Una circunstancia que ha buscado intencionadamente el club balear de cara a la gestión de su límite salarial, después de haber ingresado ya alrededor de 20 millones de euros por las ventas de Vedat Muriqi, Larin, Pablo Maffeo y de su técnico Martín Demichelis.

Además, en Son Moix esperan incrementar todavía más esa cifra con posibles salidas como las de Jan Virgili -que apunta a ser recomprado por el Barcelona- o el mediocentro portugués Samú Costa, al margen de añadir la ayuda por el descenso.

En el caso del Córdoba CF, sin embargo, el escenario es diferente. Al haberse formalizado la operación en esa misma fecha, la entidad blanquiverde -lógicamente descontenta con el proceder del equipo insular- no podrá imputar íntegramente el importe del traspaso al límite salarial de la temporada 2026-2027, aunque sí una parte porcentualmente bastante alta. Se trata, en cualquier caso, de una situación inevitable para el club cordobesista, ya que el Mallorca optó por ejecutar directamente la cláusula de rescisión de Adrián Fuentes, una vía que elimina cualquier margen de maniobra sobre el momento final en que se efectúe la venta.