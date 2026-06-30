El Córdoba CF ya tiene fecha de regreso: los de Iván Ania comenzarán la pretemporada el 8 de julio

El Córdoba CF ya ha fijado el punto de partida de su nuevo proyecto. A la espera de dirimir el calendario de amistosos de verano, todavía pendiente de hacerse oficial salvo el compromiso ante el Sevilla correspondiente al cuarto Trofeo Puertas de Córdoba, la entidad blanquiverde ya ha definido las primeras fechas de una pretemporada 2026-2027 que volverá a estar dirigida por Iván Ania.

El equipo iniciará oficialmente los entrenamientos el miércoles 8 de julio, jornada en la que echará a rodar el nuevo bloque cordobesista. Antes de saltar al césped, la plantilla cumplirá con el habitual protocolo de inicio de curso mediante los reconocimientos médicos, programados para los días 6 y 7 de julio, lunes y martes, respectivamente.

Un calendario muy similar

La hoja de ruta diseñada por el club mantiene una línea muy parecida a la de campañas anteriores. De hecho, el inicio de los entrenamientos llegará apenas un día antes que en el verano de 2025, cuando la puesta a punto califal también arrancó en miércoles, aunque entonces lo hizo el 9 de julio.

Como de costumbre, se espera que las primeras sesiones veraniegas también se desarrollen en gran medida a puerta abierta, con acceso disponible para la afición, como en años anteriores.

Una de las grandes constantes del período estival, además, volverá a ser el stage de pretemporada. El plantel repetirá destino y establecerá nuevamente su segunda base de operaciones en el Oliva Nova Beach & Golf Resort, en la localidad valenciana de Oliva, el mismo complejo hotelero-deportivo en el que ya trabajó durante la preparación del pasado curso.

La previsión en torno a dicha concentración, a falta de fechas oficiales, apunta también a repetir el esquema de hace un año, con desplazamiento planeado para los últimos días de julio y el regreso ubicado en la primera semana de agosto, tras cerca de una semana de trabajo fuera de la ciudad.

El Sevilla, único amistoso confirmado

En paralelo, el Córdoba CF también continúa perfilando el calendario de encuentros de preparación. La intención de la entidad pasa por mantener una cifra muy similar a la del pasado verano, cuando el equipo disputó cinco amistosos antes del inicio de la competición oficial.

Por ahora, únicamente existe una cita completamente definida. Será el 23 de julio, cuando el conjunto de Iván Ania reciba al Sevilla, equipo de Primera División, en El Arcángel, con motivo de la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba. El encuentro, previsto inicialmente para las 21.00 horas -aunque el horario todavía podría sufrir alguna modificación-, servirá además como presentación oficial del equipo ante su afición.

Como ya sucedió en anteriores ediciones, el club prevé mantener una política de precios simbólicos para los abonados de la temporada 2026-2027, mientras que el público general dispondrá también de entradas a un coste algo superior, aunque igualmente accesible.