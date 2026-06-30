El calendario del Córdoba CF para la temporada 2026-2027 en Segunda, al detalle: debut en Burgos y cierre frente al Sporting

Mientras el mercado bulle, el itinerario se despeja. El Córdoba CF ya tiene definidos sus pasos para la temporada 2026-2027 en LaLiga Hypermotion, la tercera consecutiva de la entidad en el fútbol profesional. Este martes, en el sorteo celebrado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la Plaza de Colón de Madrid, quedó así fijado el calendario oficial de la categoría de plata para la nueva campaña, que arrancará el fin de semana del 15 de agosto para los de Iván Ania, con una primera prueba de nivel incluida: el debut en competición oficial será ante el Burgos en El Plantío. Una semana más tarde, tocará el estreno como locales, con la llegada del recién descendido Girona a El Arcángel.

Será ese el pistoletazo de salida para un curso que, tras el regusto agridulce de la 2025-2026, buscará dar un salto en cuanto a ambiciones, con la clasificación al play off entre ceja y ceja. La Jornada Retro de LaLiga tendrá lugar el 11 de abril, con la visita califal a Ipurúa, mientras que la última prueba del campeonato será ante el Sporting de Gijón en casa, ya en junio.

Como particularidad, durante el curso no habrá jornadas intersemanales -salvo aplazamiento- y la fase de promoción volverá a comprimirse en apenas dos semanas, del 9 al 20 de junio de 2027.

Un primer tramo complejo

El calendario consta de 42 jornadas, repartidas en dos vueltas de 21 citas cada una. Como de costumbre, contará con carácter asimétrico, por lo que los cruces no guardarán coincidencia entre una manga y otra. Además, en esta ocasión aguarda un primer tramo de especial calibre para el combinado califal, que tras estrenarse frente a burgaleses y gerundenses, respectivamente, seguirá un pequeño tourmalet de compromisos de altura ante Granada (casa), Sabadell (fuera), Almería (casa), Albacete (fuera), Valladolid (fuera) y Tenerife (casa).

La agenda inicial se completará con los duelos frente al Eldense en el Nuevo Pepico Amat y Leganés en Butarque, llegando así hasta la décima jornada de campeonato.

Los derbis andaluces

Uno de los grandes alicientes de la campaña, conforme a años atrás, residirá en los duelos regionales. Tras el ascenso del Málaga a Primera División, la cuota de derbis andaluces se reduce a seis para los de Iván Ania, cuyo primer choque vecinal tendrá lugar ante el propio equipo granadino, en la tercera fecha de campeonato. Dos semanas más tarde será el turno del Almería, mientras que para cruzarse con el Cádiz tocará esperar al mes de noviembre, en la jornada 16, en el JP Financial Estadio.

Ya en la segunda vuelta, el combinado cadista pasará a ser el segundo a la hora aparecer por la hoja de ruta blanquiverde, con duelo de vuelta en El Arcángel previsto para la jornada 25. Dos encuentros antes, los de Ania ya habrán devuelto la visita al UD Almería Stadium, para acabar cerrando el mapa autonómico en Los Cármenes, en la jornada 28, a finales de febrero.

Isma Ruiz, durante un lance del Almería-Córdoba CF de la 2025-2026. / lof

Ante descendidos y favoritos

Por otro lado, tres clubes aterrizan en Segunda División tras no alcanzar la permanencia en la élite durante la pasada temporada: Mallorca, Girona y Real Oviedo. Todos ellos, además, llegan con aspiraciones de recuperar el sitio en la máxima categoría a corto plazo, por lo que desde inicio se presumen en la nómina de candidatos al ascenso, incluido el directo.

El primero en aparecer por el camino de los blanquiverdes será el conjunto de Montilivi, precisamente, con citas programadas para esa segunda jornada en El Arcángel y también la 26, ya en su feudo. El Mallorca de Fuentes estará después, tanto en la jornada 14 como en la 24, mientras que el Oviedo pasará revista en la decimoquinta y trigésima fecha del campeonato regular.

Otros claros pretendientes al salto de división, como Las Palmas o el Castellón, también se incluyen en esa terna. En la jornada 17 tocará cruzarse por primera vez con los canarios y en la 18, solo una después, con los orelluts.

Un tramo final de calibre

Más allá, el último arreón de temporada tampoco estará exento de complejidad. De hecho, todo lo contrario… Los últimos cinco pleitos del itinerario regular llevarán al Córdoba CF a cruzarse con Tenerife (fuera), Leganés (casa), Ceuta (fuera), Las Palmas (fuera) y Sporting de Gijón (casa). Es decir, con hasta dos encuentros consecutivos a domicilio -Alfonso Murube y Gran Canaria- y varios equipos de peso en la categoría como adversarios finales.

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