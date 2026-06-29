La puja por Adrián Fuentes crece: otro aspirante llama a la puerta del Córdoba CF

Los pretendientes continúan acumulándose alrededor de Adrián Fuentes. Si hace apenas unos días era el Mallorca el principal club relacionado con el máximo goleador del Córdoba CF, ahora un nuevo aspirante se ha incorporado a la carrera. Se trata del Girona, otro de los recién descendidos a LaLiga Hypermotion, que también ha puesto sus ojos en el delantero madrileño de cara a la temporada 2026-2027.

Según ha informado el periodista Matteo Moretto, el atacante blanquiverde figura entre los objetivos del conjunto de Montilivi para reforzar su parcela ofensiva este verano. Un interés que vuelve a situar el nombre del delantero en el escaparate, aunque sin modificar un ápice la postura del club cordobesista...

El Córdoba CF se remite a su cláusula

En El Arcángel el mensaje continúa siendo exactamente el mismo que al inicio del mercado. El CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, ya dejó claro semanas atrás que la entidad no contempla negociar la salida de ninguno de sus principales activos y remitió a cualquier interesado al pago íntegro de la cláusula de rescisión, tanto en el caso de Adrián Fuentes como en el de Isma Ruiz.

En el escenario del delantero madrileño, esa cantidad ronda los tres millones de euros, cifra que cualquier club deberá abonar si pretende hacerse con sus servicios. «El Córdoba CF no está ofreciendo ni está interesado en traspasar a ninguno de sus activos. No pensamos en dinero, solo en jugadores para seguir creciendo. Si nos pagan una cláusula, es un camino dentro del recorrido de crecimiento. Si pagan alguna, iremos al mercado e intentaremos sustituir a ese jugador lo mejor posible», explicó el dirigente blanquiverde a comienzos del pasado mes de junio.

Por tanto, la aparición de nuevos clubes interesados no modifica dicha coyuntura. La única vía para sacar a Fuentes del proyecto pasa por ejecutar su cláusula, circunstancia que, entonces sí, dejaría al Córdoba CF sin capacidad de retener al futbolista, que aparentemente se encuentra meditando escoger alguna de las dos opciones.

Un delantero que cotiza al alza

El interés que sigue despertando el ex del Tarazona resulta lógico después de la temporada firmada en su estreno en el fútbol profesional. Llegado el pasado verano procedente del conjunto aragonés para iniciar su segunda etapa en el club, Adrián Fuentes se convirtió en el gran referente ofensivo del equipo de Iván Ania, finalizando la 2025-2026 como máximo goleador blanquiverde gracias a sus 14 tantos, a los que añadió tres asistencias.

Ese rendimiento le ha situado entre los delanteros más atractivos de la categoría, especialmente para varios de los equipos llamados a pelear por el ascenso a Primera División.

Además, el atacante mantiene contrato con el Córdoba CF hasta junio de 2027, por lo que la entidad conserva relativo control de la situación siempre que ningún club decida afrontar el importe íntegro de su rescisión.

Adrián Fuentes, en el Córdoba CF-Huesca, último partido de la pasada campaña. / Manuel Murillo

Varios escenarios abiertos

Mientras tanto, la comisión deportiva mueve otras fichas. Ante la posibilidad de perder a su principal referencia ofensiva, el club ya trabaja sobre distintos escenarios de mercado.

Uno de ellos pasa por el interés recientemente conocido en Álex Forés, delantero del Villarreal, cuyo nombre ha irrumpido con fuerza como una de las posibles alternativas si finalmente se produjera la salida de Fuentes.

Paralelamente, el Córdoba CF ya ha reforzado su ataque durante este mercado con la incorporación del delantero Enol Rodríguez, procedente del Huesca, así como con el fichaje del polivalente Unai Sabroso, llegado desde el Rayo Vallecano B, aunque el plan inicial con este último pasa por que pueda salir cedido tras completar la pretemporada.