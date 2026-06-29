Dalisson pone rumbo a Europa: el Córdoba CF oficializa su cesión al Hajduk Split con opción de compra

El Córdoba CF mantiene velocidad de crucero de cara a la temporada 2026-2027, tanto en el capítulo de incorporaciones como en el de salidas. La última ya es oficial y tiene como protagonista a Dalisson de Almeida, que disputará el próximo curso en calidad de cedido en el Hajduk Split, uno de los clubes más históricos del fútbol croata y participante en la próxima edición de la Europa League.

La operación, anunciada este lunes por la entidad blanquiverde, incluye además una opción de compra a favor del conjunto balcánico, que podrá hacerse con los derechos del atacante una vez concluya el periodo de préstamo. «Le deseamos a Dalisson la mayor de las suertes en esta nueva etapa profesional», reza el comunicado oficial emitido por la entidad blanquiverde, con la que mantiene contrato hasta únicamente 2027.

Un destino de peso

El atacante de Maceió aterriza en un club con una enorme tradición en los Balcanes. El Hajduk Split, seis veces campeón de Liga y ocho de Copa en Croacia, afrontará además una temporada especialmente atractiva al competir en la Europa League, lo cual supone otro gran atractivo en torno a su incorporación.

Dalisson pone así rumbo a un contexto muy diferente tras un primer año en Córdoba que dejó sensaciones cambiantes. Su rendimiento, así como protagonismo, fue claramente de más a menos a lo largo del campeonato. En total disputó 28 encuentros, de los que únicamente 12 fueron como titular, acumulando 1.145 minutos, con un balance de dos goles y tres asistencias.

Sin embargo, la segunda vuelta de la 2025-2026 modificó de la notablemente su papel dentro del equipo de Iván Ania. El brasileño perdió peso en las rotaciones hasta completar únicamente dos titularidades y 379 minutos desde el regreso de la competición tras zanjar la prima manga del campeonato.

El fichaje de Alberto del Moral, oficial

En Split volverá a coincidir con un viejo conocido del cordobesismo. Alberto del Moral, que recientemente cerró su etapa en El Arcángel tras finalizar su cesión, rescindió posteriormente su contrato con el Real Oviedo para comprometerse durante las dos próximas temporadas con el conjunto croata.

El mediocentro toledano ya fue presentado oficialmente por su nuevo club y lucirá el dorsal 20. «Las primeras impresiones son muy buenas, siento que el Hajduk es un gran club, estoy deseando conocer a la gente y vestir esta camiseta. Vine aquí para demostrar mi valía y formar parte de la familia del Hajduk. Vi algunos partidos, nos enteramos de ciertas cosas, hablé con gente del club y me emocioné desde el primer minuto. Por eso decidí venir aquí», aseguró el de Villacañas en sus primeras declaraciones con su nuevo club.