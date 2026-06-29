El Córdoba CF y su debate interno en el eje zurdo de la defensa: Javi Montero, una opción de mercado

La planificación del Córdoba CF continúa avanzando mientras la comisión deportiva sigue repasando todas las líneas de la plantilla. Con parte del trabajo ofensivo ya encaminado, una de las parcelas que también permanece bajo estudio es la defensa. Y, más concretamente, el perfil zurdo del eje, donde la situación de Rubén Alves ha llevado al club a explorar el mercado en busca de alternativas que puedan elevar el nivel competitivo de una posición especialmente sensible dentro del sistema de Iván Ania. En ese escenario ahora emerge con fuerza un nombre: Javi Montero.

El interés responde, en buena medida, a las dudas que genera el estado del central hispano-brasileño. Nadie discute su nivel cuando está disponible. De hecho, ha sido uno de los futbolistas más fiables para Ania desde su llegada a El Arcángel y, cuando las lesiones le han respetado, se ha consolidado como el líder de la zaga blanquiverde. Sin embargo, su historial físico ha acabado abriendo cierto debate interno...

Un habitual de la enfermería

Y es que Rubén Alves, con dos temporadas más de contrato por delante, alternó durante la pasada campaña actuaciones de nivel con nuevos pasos por la enfermería. Una situación que ya se había repetido parcialmente en su primer curso como blanquiverde, tras recalar cedido por el Tenerife en enero de 2025, y que volvió a condicionar su continuidad sobre el césped.

El propio Iván Ania dejó una de las imágenes más llamativas del pasado campeonato tras el encuentro frente al Sanse en El Arcángel, sin ir más lejos. Entonces, el técnico asturiano explicó que el central iba a partir como titular, aunque finalmente quedó fuera de la convocatoria después de que el propio futbolista le trasladara que no se encontraba en condiciones de competir.

Aun así, sus cifras reflejan la importancia que sigue teniendo dentro del proyecto. En la temporada 2025-2026 disputó 21 encuentros oficiales, acumuló 1.669 minutos, firmó dos goles y repartió una asistencia, además de volver a exhibir una de sus principales virtudes: el balón parado. Y cuando estuvo en condiciones de competir, fue un fijo.

Precisamente por ello, el debate no gira tanto en torno a su rendimiento como a su disponibilidad. Tanto así que las reiteradas lesiones musculares han llevado al Córdoba CF a estudiar el mercado en busca de un central zurdo que pueda ofrecer garantías, como se antoja ahora el caso de Javi Montero.

Javi Montero, oportunidad de mercado

Porque ahí aparece la figura del hispalense. Montero, de 27 años, acaba de quedar libre después de que el Málaga decidiera no contar con él para su regreso a Primera División pese a haber participado activamente en el ascenso.

Libre y con un importante recorrido a sus espaldas, el exmalaguista reúne varios de los requisitos que busca la comisión deportiva. Es zurdo, puede actuar en ambos perfiles del eje defensivo y cuenta con una experiencia muy superior a la habitual para un futbolista de su edad.

Es más, durante su etapa en el Atlético de Madrid llegó a alcanzar una valoración de diez millones de euros, según el portal Transfermarkt, tras despuntar con el Atlético Madrileño en la campaña 2018-2019 y convertirse en habitual de las dinámicas del primer equipo. Formado entre la cantera del Nervión y la rojiblanca, llegó a debutar tanto en Primera División como en la Liga de Campeones con el club colchonero antes de iniciar un recorrido internacional que lo llevó por el Deportivo de La Coruña, Besiktas, Hamburgo, Arouca, Racing de Santander y, finalmente, Málaga.

En su historial figuran además seis encuentros de Champions League entre Atlético y Besiktas, además de participaciones en las fases previas tanto de la Europa League como de la Conference League con el conjunto otomano.

Javi Montero, con el Atlético de Madrid en su debut en Liga de Campeones. / ATLETI

Un perfil que encaja con Iván Ania

Su última campaña en La Rosaleda también avala su candidatura. Aunque terminó perdiendo protagonismo tras la irrupción de Einar Galilea, Montero participó en 30 encuentros oficiales entre Liga, Copa del Rey y play off de ascenso, acumulando 2.394 minutos y un gol en el camino hacia el regreso boquerón a la élite.

Un año antes ya había sido uno de los pilares defensivos del Racing de Santander, hasta que una lesión de menisco sufrida en marzo frenó su progresión y acabó derivando, además, en un desencuentro con José Alberto López, lo cual precipitó su salida hace apenas un verano, pese a haber firmado por otro curso más en El Sardinero.

Desde el punto de vista futbolístico, el sevillano parece ajustarse con naturalidad a lo que demanda Iván Ania. Con 1,85 metros de estatura, destaca por su velocidad para corregir, su lectura de espacios, el poderío físico y el juego aéreo. Aunque ocasionalmente ha actuado como lateral, su hábitat natural continúa siendo el centro de la defensa.

El hecho de ser zurdo incrementa todavía más su atractivo en el mercado, precisamente por la escasez de especialistas de ese perfil y por la necesidad que el Córdoba CF estudia cubrir en dicha parcela.

Competencia por su fichaje

Eso sí, el interés no es exclusivo de la entidad blanquiverde. El Cádiz también sigue muy de cerca la situación del central para reforzar su defensa de cara al próximo curso, por lo que la operación no se presenta sencilla.

Mientras tanto, el propio futbolista dejó patente en redes sociales el disgusto por su salida del Málaga. «Quizá uno de los peores momentos de mi carrera… Llevar a este club donde nunca debió irse, dejándome el alma, y no poder tener la oportunidad de quedarme a disfrutarlo, es muy doloroso para mí. Me hubiese quedado muchos años defendiendo este escudo. Os quiero, malaguistas», escribió tras confirmarse que no seguiría en La Rosaleda.

Un mensaje que pone fin a su etapa en Málaga y que, al mismo tiempo, abre un nuevo capítulo en el mercado. Un escenario en el que el Córdoba CF, por el momento, permanece atento.