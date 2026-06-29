Un campeón del mundo, posible rival del Córdoba CF: Pedro abre la puerta al Tenerife

El regreso del Tenerife a LaLiga Hypermotion podría venir acompañado de uno de los grandes bombazos del verano. Mientras el Córdoba CF aún da forma a su plantel de cara a la temporada 2026-2027, uno de sus nuevos rivales trabaja también en reforzar un proyecto que aspira a consolidarse de nuevo en el fútbol profesional. Y sobre la mesa ha aparecido un nombre que trasciende cualquier mercado de Segunda División: Pedro Rodríguez.

El internacional español, campeón del mundo en 2010 y de la Eurocopa en 2012, no contempla por ahora la retirada tras finalizar su etapa en la Lazio. Muy al contrario, ha dejado abierta la posibilidad de regresar al club de su tierra, un Tenerife recién ascendido que vería con excelentes ojos incorporar a una de las carreras más brillantes que ha dado el fútbol español.

La puerta permanece «abierta»

A sus 38 años, Pedro afronta un momento algo singular en su trayectoria. Después de cerrar un largo ciclo en la Lazio, el extremo tinerfeño ya piensa en el siguiente paso de su carrera, sin descartar un regreso a casa. «Siempre me lo preguntan… es una idea que está ahí, en la mesa, y veremos qué pasa», reconoció en estas fechas en declaraciones a la televisión canaria, dejando claro que la posibilidad de vestir la camiseta del Tenerife existe.

El propio futbolista también repasó su despedida del conjunto romano, marcada por la emoción y por la sensación de haber cerrado una etapa importante. «Fue muy bonita y muy emotiva la despedida», explicó, aunque admitió quedarse con una espina clavada. «Me hubiera gustado haber conseguido algún título allí… eso la verdad que me pesa un poco», señaló.

Un currículum irrepetible

Si finalmente la operación terminara cristalizando, LaLiga Hypermotion incorporaría a uno de los futbolistas más laureados de la historia reciente.

Pedro presume de un palmarés prácticamente inigualable. Es el único jugador que ha conquistado la Copa del Mundo, la Eurocopa, la Liga de Campeones, la Europa League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Además, fue el primer futbolista capaz de marcar en las seis grandes competiciones de clubes.

Su trayectoria comenzó en la cantera del Barcelona, donde fue creciendo hasta asentarse en el primer equipo azulgrana y convertirse en una pieza importante de una de las generaciones más dominantes del fútbol mundial, así como activo capital de la selección española. En el verano de 2015 puso rumbo al Chelsea, donde permaneció cinco temporadas antes de iniciar su aventura italiana. Primero defendió la camiseta de la Roma durante un curso y, desde 2021, militó en la Lazio, club del que acaba de despedirse.

Pedro Rodríguez celebra un gol con España junto a Xabi Alonso, en 2013. / efe

Un atractivo añadido para la Hypermotion

El Tenerife, campeón del Grupo 1 de Primera Federación y nuevo integrante de LaLiga Hypermotion, estudia la posibilidad de convertir ese deseo en realidad. La llegada de Pedro supondría un enorme impulso tanto deportivo como mediático para un proyecto que regresa al fútbol profesional apenas un año después de su descenso.

De concretarse la operación, el Córdoba CF se encontraría esta temporada con un rival de enorme prestigio... y también con uno de los nombres más ilustres que ha dado el fútbol español en las dos últimas décadas.