El Córdoba CF suma pólvora en ataque con la llegada del portentoso Enol Rodríguez

El Córdoba CF sigue dando forma a la plantilla con la que afrontará la temporada 2026-2027 en LaLiga Hypermotion. Concebido desde las oficinas de El Arcángel como el curso idóneo para dar ese paso adelante en cuanto a aspiraciones, el proyecto dirigido por Iván Ania incorpora ahora una nueva pieza a su engranaje. El quinto fichaje del verano responde al nombre de Enol Rodríguez, delantero centro asturiano de 24 años que llega libre tras finalizar su etapa en la SD Huesca. "Desde Asturias hasta Córdoba. ¡El guaje ya está aquí!", reza el comunicado oficial emitido por la entidad.

La incorporación del atacante no responde a un movimiento improvisado. De hecho, la comisión deportiva ya había seguido de cerca su evolución durante la pasada campaña, pese a que no disfrutó de un papel demasiado protagonista en las filas del Estadio El Alcoraz. Su perfil, sus condiciones y margen de crecimiento, eso sí, han terminado por convencer al combinado califal.

Un delantero de potencia y profundidad

Con sus 1,86 metros de estatura, Enol Rodríguez ofrece un registro ya conocido dentro de la nómina de atacantes blanquiverdes. Destaca por su capacidad para atacar los espacios, su velocidad cuando encuentra metros por delante y una potencia física que le permite ser una amenaza tanto en transiciones como en acciones de juego más directo.

Por condiciones, su perfil guarda ciertas similitudes con el de Adrián Fuentes, ampliando así las variantes ofensivas de las que podrá disponer Iván Ania a lo largo del campeonato.

Durante la temporada 2025-2026 participó en 34 encuentros con el Huesca, 16 de ellos como titular, acumulando 1.620 minutos de competición. Aunque no logró asentarse como fijo en el once, firmó cinco goles en un curso altamente complejo para el conjunto azulgrana, que terminó consumando el descenso a Primera Federación.

Un crecimiento sostenido

Su llegada definitiva al fútbol profesional se produjo apenas un verano antes. Tras completar una notable campaña en el Arenteiro, el Huesca apostó por su incorporación para dar el salto a Segunda División.

Aquel movimiento fue el siguiente paso dentro de una progresión constante. Formado en Asturias, pasó por clubes como el Candás y el Marino de Luanco antes de continuar su desarrollo en la UD Logroñés. Posteriormente recaló en el Oviedo Vetusta, donde siguió creciendo hasta llamar la atención del primer equipo del Real Oviedo.

Con el conjunto carbayón llegó incluso a debutar en LaLiga Hypermotion durante la temporada 2023-2024, una primera experiencia en el fútbol profesional que precedió a su explosión en el Arenteiro. Su rendimiento en el conjunto gallego terminó por abrirle definitivamente las puertas de la categoría de plata de la mano del combinado altoaragonés.

Una apuesta con margen

Con la llegada de Enol Rodríguez, el Córdoba CF vuelve a insistir en la línea que ha marcado buena parte de su mercado estival, y para la que recientemente se ha venido estudiando el nombre de Álex Forés. Juventud, experiencia reciente en el fútbol profesional, capacidad de crecimiento y un perfil físico específico son algunos de los ingredientes que reúne el nuevo delantero blanquiverde.

Su nombre, además, es el sexto en añadirse a la nueva causa blanquiverde, que a lo largo de este mes de junio ya concretó los desembarcos de Dani Tasende (Real Zaragoza), Adnane Ghailan (CE Europa), Egoitz Muñoz (Alavés B), Unai Sabroso (Rayo Vallecano B) y Jacobo Martí (Mérida).