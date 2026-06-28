El Córdoba CF reabre el capítulo de salidas con doble despedida: adiós a Pedro Ortiz y Xavi Sintes

Más movimientos en el primer arreón del verano de fichajes del Córdoba CF, que si en el transcurso de junio ya ha tenido tiempo para anunciar la primera remesa de nuevos refuerzos, en esta fase final del mes ha aprovechado para, ahora, retomar el capítulo de salidas, que todavía andaba inconcluso... En ese sentido, la entidad blanquiverde anunció de forma oficial este domingo las marchas de Pedro Ortiz y Xavi Sintes, que se despiden del club de El Arcángel tras campaña y media, así como dos temporadas, respectivamente, defendiendo los intereses blanquiverdes.

El mediocampista finalizaba contrato este 30 de junio y, finalmente, no recibió propuesta de renovación por parte de la entidad, mientras que el zaguero, que acabó por no alcanzar los objetivos necesarios para hacer automática su renovación e igualmente se une al éxodo veraniego.

El adiós de Pedro Ortiz

El ex del Sevilla llegó a El Arcángel en el invierno de 2025, como parte de la batería de fichajes invernales con los que el bloque blanquiverde buscó dar un salto de calidad a su plantilla de cara al segundo tramo de Liga.

Llegado desde LaLiga EASports, donde apenas había tenido continuidad, el balear pronto se hizo un fijo en los esquemas de Iván Ania, logrando colocarse como el socio ideal de la dupla Isma Ruiz-Álex Sala en la sala de máquinas califal e incluso despuntando en fase ofensiva, con un balance total de 18 encuentros, 11 de inicio, y cuatro dianas en 995 minutos.

Sin embargo, poco tuvo que ver la 2025-2026 con aquella primera experiencia. Tras un arranque con esa misma inercia de protagonismo, aunque no iguales sensaciones, el de Sóller pasó paulatinamente a un rol más discreto, hasta prácticamente desaparecer de las rotaciones. De hecho, en la recién concluida campaña, que ha disputado de forma completa, ha terminado por sumar menos minutos (898’) que los que selló durante apenas la segunda vuelta de la 2024-2025 tras su desembarco en la plantilla.

En total, deja atrás el club con 37 partidos y 23 titularidades a la espalda, además de esas cuatro dianas, todas localizadas en el primer ejercicio. «El club agradece su compromiso, implicación y profesionalidad y le desea mucha suerte en los retos que están por venir», reza el comunicado oficial de la entidad a la hora de anunciar la despedida del mediocampista.

El caso de Xavi Sintes

Por su parte, tampoco seguirá vinculado al Córdoba CF el zaguero Xavi Sintes, quien finalmente no alcanzó -por muy poco- los requisitos precisados en su contrato para activar la cláusula de renovación automática y, por ende, concluye su estancia en el club tras dos temporadas. En estas fechas, además, ha sido intervenido por el quiste poplíteo que le impidió participar con mayor regularidad durante el último tramo de Liga.

El ex del Sevilla Atlético recaló en el club como parte de la remesa inicial de refuerzos en verano de 2024, tras el salto al fútbol profesional. Llegado desde Segunda RFEF, asumió inicialmente un rol algo secundario hasta progresivamente hacerse un sitio en los esquemas de Ania. Los números explican mejor ese cambio de rol, hasta el punto de acabar siendo el central con más peso en las alineaciones: disputó 35 encuentros, 27 de inicio y con un saldo de 2.497 minutos en el terreno de juego.

No obstante, la 2024-2025 la inició recuperando esa faceta de revulsivo. Eso sí, de inicio le tocó saltar en la partida, aprovechando las bajas puntuales por lesión -muscular siempre- de Rubén Alves y, en esa primera instancia, formando dupla con el camerunés Franck Fomeyem. No se desmarcó de los onces hasta el regreso del propio central hispano-brasileño, aunque llegado el mes de noviembre, tras la grave lesión del ex del Antequera, Xavi Sintes volvió a recuperar presencia en las rotaciones.

Terminó por intercalar pareja de baile tanto con Alves como Álex Martín, sobre todo en el caso del segundo, hasta dejar número aseados, aunque, de nuevo, insuficientes tanto para activar de forma unilateral su renovación como para propiciar la propuesta blanquiverde: 25 citas, solo dos fuera del once, y 2.078 minutos en competición doméstica.

«Xavi Sintes cierra su etapa como jugador del Córdoba CF tras haber formado parte de la entidad blanquiverde las últimas dos temporadas», recogida también su comunicado particular en los canales sociales del club.