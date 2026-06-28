El Córdoba CF apuesta por un "melón sin abrir" que puede dar guerra: así ven en Cataluña al 'sastre' Adnane Ghailan

El Córdoba CF ha dejado claro que su mercado, o al menos el primer tramo de él, se mueve por apuestas. «Nosotros fichamos perfiles, independientemente de la categoría», se ha reiterado desde la entidad en general y, por parte del propio CEO blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, en particular, durante la época reciente, y varias de las incorporaciones cerradas en lo que marcha de verano responden a esa filosofía. Entre ellas, una bien podría ser -aunque no la más llamativa de esa parcela- la llegada de Adnane Ghailan, atacante hispano-marroquí de 25 años que ha desembarcado en El Arcángel tras brillar con el Europa.

Proyección desenfranada

Un movimiento que, desde latitudes barcelonesas, se cataloga como algo similar a «un melón por abrir», aunque con capacidad contrastada para «romper registros»...

De hecho, Isaac Fandos, periodista de Sport, jefe de prensa del Gavà, entrenador del UD Vista Alegre y profundo conocedor del fútbol catalán, dibuja una trayectoria poco convencional a la hora de explicar la irrupción del nuevo refuerzo blanquiverde: «Su carrera es algo extraña. Es un jugador que sale de Liga Nacional, del equipo de su pueblo, con el que jugaba entre Tercera y Segunda Catalana (equivalente inferior a la División de Honor andaluza). Ha escalado muchísimo, sin tener esa progresión como otros desde juvenil, porque todo lo hizo en un sentido más amateur. Desde que llegó al Europa, su crecimiento ha sido exponencial», explica.

Esa evolución terminó por convertirlo en uno de los futbolistas más determinantes del conjunto barcelonés. «Sus dos últimos años han sido buenísimos. El del ascenso a Primera RFEF, fue el mejor jugador. Este año ha estado un poco opacado por Jordi Cano, que ha metido más de 20 goles. Pero tiene potencial, lo ha demostrado. Ha destacado en Primera RFEF y el salto ahora es merecido», añade Fandos, quien reconoce incluso que «nadie podía vislumbrar que tuviera potencial» para acabar alcanzando el fútbol profesional.

El recorrido de Ghailan en el Nuevo Cerdeña se prolongó durante cuatro temporadas. En ellas disputó 77 encuentros y firmó 16 goles entre las dos últimas, precisamente las de mayor nivel competitivo de toda su carrera. Es más, en la recién concluida 2025-2026, se quedó a las puertas del paso a LaLiga Hypermotion en el play off de ascenso.

Adnane Ghailan, durante un encuentro de su etapa en el CE Europa. / CE EUROPA

Fortalezas y debilidades

Más allá de los números, el gran valor diferencial del nuevo futbolista califal aparece en sus condiciones con balón. «Es un jugador que técnicamente es espectacular. Es un chico súper coordinado, que utiliza muy bien su zancada. No es especialmente rápido, pero sí que tiene esa zancada que a veces le permite atacar al espacio. Puede jugar tanto por dentro como por fuera, por izquierda, derecha… Técnicamente es muy fino», resume Fandos.

De hecho, en Cataluña existe incluso un apodo que ilustra perfectamente su manera de entender el juego. «Aquí le llaman el Sastre, porque es capaz de, en cualquier espacio muy reducido, tirarte un recorte y sacar un último pase». Su capacidad para encontrar soluciones en espacios mínimos, precisamente, ha sido una constante durante las últimas temporadas: «No es un jugador capacitado para correr demasiado ni de repetir demasiados esfuerzos. No es ganador de duelos físicos. El físico es su principal achaque, en ese sentido, pero en un equipo con un buen rematador, puede destacar muchísimo con su gran último pase».

A ello suma otra virtud menos conocida, como es su disparo de media-lejana distancia. «También hay que sumarle que no tiene mal golpeo desde fuera del área. Se atreve, le gusta probar desde fuera. Quizá, incluso podría ser más definitoria desde lejos que una vez pisando el área».

La mediapunta, su hábitat ideal

Más allá, y aunque Ghailan puede desenvolverse prácticamente en cualquier posición ofensiva, Fandos tiene claro cuál puede ser el contexto donde mejor explote sus cualidades en el contexto profesional. «Es un futbolista que cuando pisa zonas de dentro, lo ve todo muy claro. Quizás no es tanto un goleador, pero sí es capaz de generar situaciones para otros compañeros. Además, es ambidiestro. Quizá el sitio donde más podría destacar en Segunda División y en el futuro es en el enganche. Es desequilibrante en espacios reducidos, tiene un gran uno contra uno».

Ese perfil creativo también ha ido acompañado de una importante evolución táctica durante su etapa en el CE Europa. «Tenía algunas lagunas tácticas que tiene cualquier jugador que ha jugado en la penúltima o en la antepenúltima división. Con Aday, él ha crecido muchísimo, era un sistema en el que tenía que trabajar defensivamente. Creo que todo eso le ha venido realmente bien para ahora dar el salto».

Y ahí reside una de las grandes apuestas del Córdoba CF. Sin un recorrido convencional hacia la élite, pero con una progresión constante y unas condiciones técnicas que quienes lo conocen califican de diferenciales, el de Rocafonda aterriza en El Arcángel como uno de esos fichajes que todavía están por descubrir, aunque con la sensación de no haber tocado techo.