El Córdoba CF supera los 5.000 abonados tras las dos primeras semanas de campaña

La campaña de abonados del Córdoba CF continúa avanzando a buen ritmo. La entidad blanquiverde, al cierre de taquillas de su segunda semana de proceso, ha notificado este sábado que ya son un total de 5.006 aficionados los que han formalizado su renovación con el club de El Arcángel de cara a la 2026-2027 en LaLiga Hypermotion. Una cifra que confirma la buena acogida inicial del cordobesismo y que además, supone ya haber cubierto un 28,8% del límite máximo de los 17.370 socios fijado por la entidad antes del lanzamiento de la propuesta.

Dicho de otro modo: en apenas diez días desde el comienzo de la iniciativa, casi uno de cada tres socios de la pasada temporada ya ha formalizado su continuidad para el nuevo curso.

Las renovaciones, hasta el 11 de julio

La campaña permanece todavía inmersa en su primera fase, reservada exclusivamente a los abonados de la pasada temporada. Ese periodo permanecerá abierto hasta el próximo 11 de julio, fecha límite para que los actuales socios puedan conservar su localidad.

El club continúa recomendando a quienes prefieran realizar el trámite presencialmente en las taquillas del estadio que soliciten cita previa, ya que cada reserva permite gestionar un máximo de cuatro renovaciones. Aquellos aficionados que acudan sin cita únicamente serán atendidos en caso de que exista disponibilidad en ese momento.

De forma paralela, la renovación también puede completarse íntegramente a través de la plataforma telemática del club, que permanece operativa durante las 24 horas del día a lo largo de todo este primer periodo.

Precios de los abonos del Córdoba CF para la temporada 2026-2027. / CÓRDOBA

Las siguientes fases de la campaña

Una vez finalice el plazo destinado a las renovaciones, la campaña dará paso a un segundo tramo, fijado entre los días 13 y 15 de julio. Durante esas jornadas podrán tramitar su cambio los poseedores del carné Koki que, por edad, deban pasar al abono infantil, así como los titulares del carné «Soy Cordobesista» que deseen convertirse en abonados generales. Quienes únicamente quieran renovar esa modalidad podrán hacerlo sin esperar, ya que el trámite permanece disponible durante la fase actual.

Posteriormente llegará el turno de la tradicional mejora de asiento, prevista para los días 16 y 17 de julio. Como sucede cada temporada, este procedimiento deberá realizarse obligatoriamente de forma presencial por exigencias organizativas de LaLiga.

Tras el paréntesis provocado por la celebración del cuarto Trofeo Puertas de Córdoba, el 23 de julio ante el Sevilla en El Arcángel, el club abrirá finalmente el periodo destinado a las nuevas altas, que se desarrollará entre el 27 de julio y el 13 de agosto, siempre que todavía existan localidades disponibles dentro del límite establecido de 17.370 abonados.

Atención presencial, telefónica y online

La entidad mantiene una clara apuesta por la digitalización del proceso. La mayor parte de las gestiones se pueden realizar a través de la plataforma online habilitada por el club, incluyendo la renovación, la financiación del abono, la elección entre carné físico o digital y la gestión de su recogida. La única excepción vuelve a ser la mejora de localidad, que deberá formalizarse presencialmente.

Además, el Córdoba CF mantiene operativo el teléfono 627 285 477 para resolver dudas y gestionar renovaciones.

En cuanto a la atención presencial, las taquillas de El Arcángel continúan abiertas de lunes a viernes, en horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, además de los sábados de 9.30 a 13.30 horas, ofreciendo distintas alternativas para que los aficionados puedan completar el proceso durante las próximas semanas.