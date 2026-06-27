Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF repetirá 'stage' en Oliva para preparar la temporada 2026-2027
El conjunto de Iván Ania volverá a concentrarse en el Oliva Nova Beach & Golf Resort, escenario ya conocido tras la puesta a punto del pasado verano
La hoja de ruta del Córdoba CF para la próxima pretemporada sigue tomando forma. A la espera de que el club confirme el calendario definitivo de amistosos -más allá de la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba, fijada para el próximo 23 de julio frente al Sevilla en El Arcángel-, así como el día exacto del arranque oficial, que en cualquier caso quedará enmarcado en la segunda semana de julio, la entidad ya tiene definido uno de los pilares de su preparación estival. El conjunto de Iván Ania volverá a realizar su tradicional stage de verano en el Oliva Nova Beach & Golf Resort, en la localidad valenciana de Oliva, repitiendo así el destino elegido hace apenas un año.
El técnico asturiano y su plantilla regresarán, por tanto, al mismo escenario donde se preparó el curso 2025-2026, una campaña que concluyó hace apenas unas semanas con el objetivo de la permanencia ampliamente cumplido, aunque sin llegar a engancharse de forma definitiva a la pelea por los puestos de promoción de ascenso a Primera División.
Un complejo de referencia
La expedición blanquiverde encontrará un entorno perfectamente conocido. El Oliva Nova Beach & Golf Resort se ha convertido en uno de los centros de preparación más habituales para numerosos clubes profesionales durante el verano gracias a unas instalaciones concebidas específicamente para el alto rendimiento.
El recinto dispone de cuatro campos de fútbol de césped natural con dimensiones oficiales FIFA, todos ellos gestionados por Royalverd, la misma empresa responsable del mantenimiento de los terrenos de juego de El Arcángel y de la Ciudad Deportiva cordobesista, además de trabajar con entidades de primer nivel como el Barcelona o el Espanyol.
Las instalaciones deportivas se completan con un gimnasio completamente equipado, ubicado en una zona modular donde el Córdoba ya desarrolló buena parte de sus sesiones de preparación física durante la concentración del pasado verano. De hecho, el complejo volverá a ser este mes de agosto sede del Campus del Valencia CF, otro ejemplo de su consolidación como destino habitual para equipos profesionales.
Trabajo y convivencia
Más allá del componente estrictamente deportivo, el stage volverá a servir para reforzar la convivencia del grupo antes del inicio oficial de la competición. La cercanía de la playa permitirá, previsiblemente, que el cuerpo técnico incluya al menos una sesión de entrenamiento sobre la arena, una metodología cada vez más frecuente en el fútbol profesional y que ya dejó algunas de las imágenes más llamativas de la preparación del pasado curso.
El complejo también ofrece diferentes espacios de ocio destinados a favorecer la convivencia del vestuario, con zonas de tenis de mesa, billar, un campo de golf, un segundo gimnasio interior y área de spa.
Un plan similar al del pasado verano
Aunque todavía no se han confirmado las fechas concretas de la concentración, todo apunta a que el desplazamiento volverá a seguir un esquema muy parecido al de la pasada pretemporada, cuando ese tramo concreto de la pretemporada califal acabó celebrándose entre el 29 de julio y el 5 de agosto.
Entonces, la plantilla completó una última sesión de trabajo en Córdoba antes de desplazarse por la tarde en AVE hasta Valencia, desde donde recorrió en autobús los aproximadamente 80 kilómetros que separan la capital valenciana de la localidad de Oliva.
Será, de nuevo, uno de los momentos clave del verano blanquiverde. Lejos del calor cordobés y en un entorno ya familiar para el cuerpo técnico, donde Iván Ania buscará ensamblar las nuevas piezas del proyecto, afinar automatismos y fortalecer la convivencia del grupo antes del inicio de una nueva aventura en LaLiga Hypermotion. En este caso, la tercera consecutiva.
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