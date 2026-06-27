El Córdoba CF prepara el escenario por si llega una ofensiva por Fuentes: Álex Forés emerge como alternativa

El mercado rara vez se mueve de manera aislada. Detrás de cada operación suele esconderse otra, y el reciente interés del Córdoba CF por Álex Forés puede responder precisamente a esa lógica. Porque si la entidad blanquiverde ha decidido entrar en la carrera por un delantero con un importante cartel en LaLiga Hypermotion, pese a la fuerte competencia y al nivel económico que exige una operación de ese calibre, todo invita a pensar que en El Arcángel se contempla un escenario muy concreto: una potencial salida de Adrián Fuentes.

No porque exista una negociación abierta por el delantero madrileño, sino porque el club califal es consciente de que su máximo goleador continúa despertando un notable interés en el mercado... Tras una temporada en la que firmó 14 tantos en su estreno en el fútbol profesional, diferentes clubes siguen muy de cerca su situación y no se descarta que alguno termine dando el paso definitivo durante el verano.

En ese contexto, el movimiento por el punta del Villarreal adquiere una lectura diferente. Más que una incorporación inmediata, podría tratarse de un plan ideado para responder con rapidez si finalmente algún pretendiente decide ejecutar la cláusula de rescisión del atacante blanquiverde, fijada en torno a los tres millones de euros, y que será la única vía para su salida.

Una postura firme con Fuentes

La posición del Córdoba CF, al menos públicamente, no ha variado un milímetro. El CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, ya dejó claro tanto en el pasado mercado invernal como a comienzos del presente verano que Adrián Fuentes e Isma Ruiz únicamente abandonarán el club previo pago íntegro de sus respectivas cláusulas.

No existe intención de negociar un traspaso por debajo de esa cifra. Sin embargo, una cláusula precisamente está concebida para que sea el mercado quien decida. Si algún club considera asumible esa inversión, la entidad califal tendría entonces poco margen de maniobra para impedir la salida. Y ahí es donde entra la figura de Álex Forés.

Es más, el atacante valenciano no aparece por primera vez en la agenda cordobesista. Ya durante el pasado mercado invernal fue uno de los nombres estudiados por la comisión deportiva, aprovechando el escaso protagonismo que estaba teniendo durante su cesión en el Real Oviedo -en la que, por cierto, gran parte de su ficha corría a cuenta del propio Villarreal-. Finalmente permaneció en el conjunto asturiano hasta final de temporada, aunque el interés nunca desapareció del todo, a la vista de los hechos.

Adrián Fuentes celebra un gol esta temporada con el Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

Ahora, una vez concluido aquel préstamo, regresa al equipo de La Cerámica, propietario de sus derechos, un club con el que el Córdoba CF mantiene una fluida relación institucional tras operaciones recientes como la cesión de Dani Requena, la incorporación de Iker Álvarez o, años atrás, el traspaso de Alberto del Moral al filial amarillo.

En este caso, el bloque cordobés sigue la pista del delantero, aunque comparte ese interés con clubes de mayor capacidad económica como Leganés, Sporting de Gijón o el recién descendido Mallorca. Además, todavía está por definirse la fórmula de salida del futbolista, con contrato en vigor hasta 2027 y distintas opciones sobre la mesa: una nueva cesión, un traspaso o incluso una rescisión.

El sentido de la operación

Precisamente el perfil de la operación es el que alimenta la interpretación. Y es que se antoja improbable la entrada del Córdoba CF en una teórica puja de dicho calibre si no contempla la posibilidad de disponer de un importante margen económico previamente.

Por ello, el seguimiento a Forés también puede entenderse como un síntoma de que desde la planta noble de El Arcángel se percibe que Adrián Fuentes seguirá siendo uno de los nombres calientes del verano... No significa que vaya a salir, pero sí que existe la posibilidad de que aparezca algún comprador dispuesto a acercarse a las exigencias del club.

Álex Forés, en un entrenamiento del Real Oviedo en la 2025-2026. / IRMA COLLÍN / LA NUEVA ESPAÑA

Todo partiría con cierto hándicap, eso sí. Porque la última temporada no fue sencilla para el delantero de Real de Montroi, formado en el Roda y posteriormente Villarreal. Entre todas las competiciones disputó 19 partidos, acumuló 449 minutos, no logró marcar y repartió dos asistencias durante su cesión en el Oviedo.

Su situación, no obstante, está condicionada por la grave fractura de tibia sufrida cuando atravesaba un momento dulce de su carrera, en el último tramo de la 2024-2025. Antes de aquella lesión había firmado 16 goles con el Villarreal B en Segunda División, convirtiéndose en uno de los delanteros más cotizados de la categoría.

Posteriormente también dejó su sello en el Levante, donde, pese a desempeñar un papel secundario, colaboró con cinco goles en el ascenso granota a Primera División.

En esencia, el Córdoba CF sigue trabajando con un mensaje poco flexible: Adrián Fuentes no está en venta. Pero si finalmente algún club decide pagar su cláusula de rescisión, todo apunta a que en las oficinas de El Arcángel quieren tener preparada la respuesta...